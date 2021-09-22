Рак убил звезду сериала "Секс в большом городе"

Актер "Секса в большом городе" Уилли Гарсон скончался на 58-м году жизни. Об этом в личном микроблоге сообщил приемный сын артиста, Нейтан. Молодой человек поблагодарил родителя за любовь и поддержку.
Наследник не раскрыл причину смерти знаменитости, однако издание People выяснило, что Гарсона убил рак поджелудочной железы. Информацию об онкозаболевании косвенно подтвердил продюсер сериала "Секс в большом городе" Майкл Патрик Кинг. Говоря о том, каким замечательным человеком был Уилли Гарсон, создатель шоу обмолвился, что тот отдавал съемкам всего себя, даже будучи больным, передает Vse42.ru.
Отметим, в сериале "Секс в большом городе" Уилли Гарсон играл роль Стэнфорда Блэтча – друга главной героини. Звезда проекта Синтия Никсон уже отдала дань уважения коллеге в своем твиттер-аккаунте.
Исполнительница роли Миранды Хоббс сообщила, что испытывает глубокую печаль из-за ухода Уилли Гарсона. По словам Никсон, актера любили все на съемочной площадке "Секса в большом городе". Гарсон обладал потрясающим чувством юмора.
Актер Марио Кантоне, игравший в теленовелле экранного мужа Уилли Гарсона, тоже поделился своей скорбью в соцсетях. На личной странице в "Инстаграм" Кантоне признался, что убит горем, "опустошен и переполнен печалью". По словам актера, в его творческой биографии не было более блестящего телевизионного партнера, чем Гарсон.
Сыгравший роль Мистера Бига актер Крис Нот тоже не может поверить в произошедшее. В личном микроблоге знаменитость посвятила умершему артисту лаконичный пост. Нот написал "Вилли" и добавил эмоджи "Сердце" и "Разбитое сердце".
Отметим, смерть Гарсона стала для всех неожиданностью. Актер не выглядел тяжелобольным. Как писали "Дни.ру", в середине августа Уилли Гарсон давал интервью известному изданию и вспоминал о работе с Михаилом Барышниковым.
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