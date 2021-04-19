Умирающая от рака звезда "Гарри Поттера" попросила мужа не целоваться с другой на ее похоронах

Звезда фильмов о Гарри Поттере и сериала "Острые козырьки" Хелен Маккрори умерла 16 апреля из-за онкологического недуга. Муж знаменитости, известный актер Дэмиэн Льюис, написал трогательное эссе, в котором раскрыл некоторые факты личной жизни.
Как оказалось, Хелен Маккрори знала, что скоро умрет. Актриса пыталась подготовить мужа и детей к трагедии. Хелен взяла с Дэмиэна обещание: в будущем он начнет встречаться с женщинами, наладит личную жизнь. "Только постарайся не целоваться ни с кем на похоронах" – озвучила мужу шутливую просьбу звезда "Гарри Поттера".
Маккрори серьезно поговорила с детьми – 14-летней Манон и 13-летним Гулливером. Актриса попросила наследников не грустить о ней. Хелен уверила отпрысков, что прожила яркую, насыщенную событиями жизнь, так, как хотела.
По словам Дэмиэна Льюиса, находясь на смертном одре Хелен Маккрори не показала злости, страха, не пыталась вызвать жалость. Актриса подбадривала близких, вооружала их храбростью. Хелен не хотела, чтобы ее семья страдала. "Но ее величайший акт смелости и щедрости — "нормализация" ее смерти" – поделился Льюис.
Дэмиэн отметил также, что его избранница всегда излучала счастье. Маккрори умела наслаждаться жизнью, ценить каждый момент, этим она вдохновляла всех вокруг. Хелен была наделена потрясающим чувством юмора, была великолепной, а порой властной и яростной.
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