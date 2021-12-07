Злейшие враги: за облитую грязью тираншу Сару Джессику Паркер вступился мужчина мечты

Крис Нот высказался о многолетнем конфликте.

Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл много лет работали бок о бок, но так и не стали подругами. Более того, после завершения съемок сериала "Секс в большом городе" исполнительницы главных ролей превратились в злейших врагов, которые вечно грызутся.

О конфликте голливудских див высказался актер Крис Нот, сыгравший телепроекте Мистера Бига – мужчину мечты персонажа Кэрри Брэдшоу. В свежем интервью 67-летний артист отметил, что с Ким Кэттролл он знаком шапочно, поэтому дать ей и ее поступкам объективную характеристику не может. Между тем с Сарой Джессикой Паркер его связывает долгая дружба. Партнерша всегда вызывала у актера лишь уважение. Крис отметил, что ценит Сару как профессионала и как личность. Нот не согласен с негативной оценкой, которую Кэттролл ранее публично дала Паркер.

Конфликт звезд "Секса в большом городе" огорчает исполнителя роли Мистера Бига. Сложившуюся ситуацию артист назвал неловкой и грустной.

Крис Нот злится, когда на его подругу Сару Джессику Паркер льют грязь. В такие моменты артист чувствует, что должен что-то сделать, защитить партнершу. "Рад, что могу это сделать", – отметил актер. Публика, говорит Нот, очень жестока, поэтому Сара в этой ситуации становится мишенью.

Напомним, ссора Сары Джессики Паркер и Ким Кэттролл началась из-за денег. Однажды артистка узнала, что в "Сексе в большом городе" она получает значительно меньше, чем ее коллега. Между тем героиня Ким, Саманта, была очень популярна у зрителя. Кэттролл решила восстановить справедливость и попросила прибавку. Паркер, которая являлась одним из продюсеров шоу, отказалась повысить зарплату блондинке.

В 2017 году в конфликте Паркер и Кэттролл случился новый виток. Тогда Ким отказалась сниматься в третьем полнометражном сиквеле "Секса в большом городе". Это решение поставило на мечтах Сары о новом фильме жирный крест.

Общаясь с журналистами Ким Кэттролл заявила, что тиранша Сара Джессика Паркер проявляла к ней жестокость во время съемок. Дескать, ей постоянно приходилось терпеть унижения от коллеги по цеху. Позднее, когда Паркер публично принесла соболезнования Кэттролл в связи с семейной трагедией, та в ответ назвала ее лицемеркой, которая пользуется горем, чтобы улучшить свою репутацию.

Напомним, 9 декабря на экраны выйдет продолжение сериала "Секс в большом городе". В новых эпизодах Ким Кэттролл сниматься отказалась.