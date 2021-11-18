"Сотрут в порошок": Бросивший сыновей в детдоме Матросов похвалил их через 20 лет

У российского артиста Дениса Матросова было несколько неудачных романов, которые он не скрывает о широкой публики. Некоторое время назад актер выступал на телевидении, откровенно рассказывая о трудностях в личной жизни.
В отношениях с Людмилой Татаровой у него родилось двое сыновей — Владимир и Юрий. После расставания женщина якобы запретила ему видеться с детьми и упрашивала исчезнуть восвояси. Денис Матросов недолго боролся за наследников и сделал, как просила экс-возлюбленная.
Позднее мужчина выяснил, что жизнь мальчиков складывается не лучшим образом. По его словам, Людмила Татарова отдавала ребят в детский дом на пятидневку, а по выходным не уделяла им внимания. Вместо того чтобы обеспечить наследникам лучшую жизнь, Денис Матросов просто смирился. "Молчал об этом 20 лет", — признавался актер на одном из ток-шоу.
Теперь взрослые Владимир и Юрий не поддерживают общения с отцом. Выступая на телевидении, Денис Матросов решил похвалить наследников, которые выросли без родительского тепла. "Дети выросли достойными людьми. Классные парни!" — выражался артист на всю страну.
Попрощавшись с Людмилой Татаровой, мужчина закрутил роман со знаменитой блондинкой. Он взял в жены артистку Марию Куликову, но пара тоже распалась. В браке у супругов родился сын Иван. "Надо меньше слушать друзей и подруг. Они накручивали Марию, говорили ей, что сотрут меня в порошок", — делился Денис Матросов с телезрителями.
Затем артист снова женился, его избранницей стала Ольга Головина. В 2016-м она подарила ему еще одного сына — Федора. Плодовитый Денис Матросов своего не упустил.