Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

"Тяжело": дочь Началовой серьезно поплатилась за связь с Панайотовым
Вскрылись ужасающие данные состояния 74-летней Ротару: Изнашиваются внутренние органы
Проклятый ковид: печальная новость пришибла поклонников 50-летней Орбакайте
Гордость нации: поющую пианистку Цымбалюк-Романовскую объявили народной артисткой
партнеры
Четверг
18 ноября
Лента новостей
19:39
Брежнева назвала проблемы в браке с Меладзе: Это уже надоело
19:17
"Трагический поворот": угодившая в скандал с исчезновением Светличная может стать бомжом
18:49
"Сотрут в порошок": Бросивший сыновей в детдоме Матросов похвалил их через 20 лет
18:42
Экономист озвучил позицию Германии по "Северному потоку – 2"
18:34
Потерявшая популярность Маркл вывалила правду о жизни до принца Гарри
17:56
"Были неожиданные результаты": Униженная Чехова прошла проверку на детекторе лжи после скандала
17:51
Распутина выгнала из дома отбившуюся от рук дочь
17:21
"Это для Коли": Поргина изуродовала себя на радость мертвому мужу
17:06
"Каждое утро в слезах": Измученная Подольская рассказала о проблемах с сыном
17:05
"Сидит на уколах": как Пугачевой удается поддерживать хорошую форму
16:49
Сразу плюну ему в лицо: адвокат рассказал о скором освобождении Ефремова
16:32
"Просто шок": Умерла звезда "Ночного дозора" и "Левиафана"
16:30
"Это неизбежно": маленькому сыну Рудковской и Плющенко вынесли приговор
16:08
"А поцелуйчик!": Королева приласкала Николаева на глазах у жены
15:52
Названа настоящая причина смерти партнерши Башарова
15:44
Финансист назвал самое удачное время года для покупки жилья
15:38
"Может видеть потусторонний мир": Распутина рассказала о неизлечимом недуге дочери
15:35
"Случилось чудо": Садальский ошарашил фото Заворотнюк в полном расцвете сил
15:31
Помолодевшая Долина призналась в связи с Гребенщиковым
15:21
"Просто бомба": Шура побил покойного Осина
15:09
Борисова плюнула в перекошенное от выпитого лицо пьяного Шуры
15:01
Как живёт первая жена Иосифа Пригожина, которую он бросил с двумя детьми
15:00
Не только КВН: Что ждет красавицу-внучку Маслякова
15:00
"Зависть": вдову Табакова прижали из-за слов о Пересильд
14:53
Малафеев объявил о разводе после проблем с наркотиками
14:49
Новый поворот в скандале с закрытием шоу "Игра": Официальная информация есть
14:48
Скоро рожать: Вскрылся пол малыша Кристины Асмус
14:44
"Регина, что с вами?": Тодоренко рухнула на пол на глазах у зрителей во время выступления
14:36
"Не могу остановиться": стареющая Орбакайте превращается в копию Пугачевой
14:29
В России предложили наказать Украину за сделанный из памятника Ленину унитаз
14:23
"Владимир Владимирович": Толкалина прижалась к знаменитому красавцу
14:22
Дочь запрещает рассказывать о ней, а внучка отказалась от имени бабушки: как живет Регина Дубовицкая и ее семья
14:10
Всплыли страшные детали любовных утех Успенской: Хотел выбросить из окна
14:00
"Долго смеялись": Панкратов-Черный вспомнил шутку над режиссером Рязановым
13:52
Беременная жена Ивлева с иглой в вене напугала россиян
13:43
Кому положена автоматическая прибавка к пенсии с 1 декабря 2021 года
13:26
"Какой смысл?": Шепелев раскрыл решение с возлюбленной
13:25
Так и льнет: Замужнюю Пугачеву в короткой юбке засняли с Буйновым
13:23
Под Липецком мужчина зарубил раненого друга топором и спрятал труп во дворе
13:04
"Жестокая трагедия": На застрелившего женщину Алека Болдуина подали в суд
13:01
Рыдающую Королеву засняли рядом с Николаевым: Вернулась к бывшему?
12:44
Жители Тюменской области записали видео для Путина с просьбой отменить QR-коды
12:30
"Смерть отношений": Газманов шокировал признанием в измене
12:20
В Госдуме призвали выделить деньги на отмену пенсионной реформы
12:16
"Ненавидит всех": оскандалившийся Руссо врезал Пригожину после тяжких обвинений
12:13
14 лет спустя: что стало с дочкой актёра Дедюшко, который погиб в аварии вместе с семьей
12:13
"Работает целая команда": дочь Заворотнюк пытается помочь маме
12:08
За сутки в России выявили 37 374 новых пациентов с ковидом
12:08
Эндокринолог рассказала о последствиях полного отказа от сахара
12:00
Названы самые высокооплачиваемые в России вакансии для соискателей с небольшим опытом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Всплыли ужасающие данные о тяжелом недуге Бузовой: Вылечить уже невозможно
Счета оказались пусты: пасынок не обнаружил ни копейки от наследства Джигарханяна
Немецкий политолог Рар назвал звонок Меркель триумфом Лукашенко
"Раскричались, как Петросян": вдова взорвалась после слухов о мучениях умирающего Джигарханяна
"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
"Бриллианты "тяжеловаты": оканфузившуюся дочь Стриженовой поймали
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
"Сотрут в порошок": Бросивший сыновей в детдоме Матросов похвалил их через 20 лет

"Сотрут в порошок": Бросивший сыновей в детдоме Матросов похвалил их через 20 лет

Скандальная история про оставшихся без отца детях всполошила народ. Денис Матросов оставил наследников один на один с жестоким миром.
прочитано 151 раз

У российского артиста Дениса Матросова было несколько неудачных романов, которые он не скрывает о широкой публики. Некоторое время назад актер выступал на телевидении, откровенно рассказывая о трудностях в личной жизни.

ПО ТЕМЕ

Почему дети экс-мужа актрисы Куликовой Матросова оказались в детском доме

В отношениях с Людмилой Татаровой у него родилось двое сыновей — Владимир и Юрий. После расставания женщина якобы запретила ему видеться с детьми и упрашивала исчезнуть восвояси. Денис Матросов недолго боролся за наследников и сделал, как просила экс-возлюбленная.

Позднее мужчина выяснил, что жизнь мальчиков складывается не лучшим образом. По его словам, Людмила Татарова отдавала ребят в детский дом на пятидневку, а по выходным не уделяла им внимания. Вместо того чтобы обеспечить наследникам лучшую жизнь, Денис Матросов просто смирился. "Молчал об этом 20 лет", — признавался актер на одном из ток-шоу.

Теперь взрослые Владимир и Юрий не поддерживают общения с отцом. Выступая на телевидении, Денис Матросов решил похвалить наследников, которые выросли без родительского тепла. "Дети выросли достойными людьми. Классные парни!" — выражался артист на всю страну.

Попрощавшись с Людмилой Татаровой, мужчина закрутил роман со знаменитой блондинкой. Он взял в жены артистку Марию Куликову, но пара тоже распалась. В браке у супругов родился сын Иван. "Надо меньше слушать друзей и подруг. Они накручивали Марию, говорили ей, что сотрут меня в порошок", — делился Денис Матросов с телезрителями.

Затем артист снова женился, его избранницей стала Ольга Головина. В 2016-м она подарила ему еще одного сына — Федора. Плодовитый Денис Матросов своего не упустил.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 18 ноября 2021, 18:49 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые красивые сыновья российских знаменитостей

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Дочь запрещает рассказывать о ней, а внучка отказалась от имени бабушки: как живет Регина Дубовицкая и ее семья

Судьба звезды "Аншлага"
Шоу-бизнес

"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян

Поклонники негодуют

Шоу-бизнес

Сразу плюну ему в лицо: адвокат рассказал о скором освобождении Ефремова

Осталось несколько месяцев
Шоу-бизнес

Распутина выгнала из дома отбившуюся от рук дочь

В семье возникли серьезные проблемы

Гороскоп

Цвет волос и судьба: как окрашивание волос может кардинально изменить жизнь женщины
Никакого мини и нарядов в полоску: в чем встречать новый 2022 год, чтобы он прошел удачно
Любимчики судьбы: астролог назвал имена людей, которым крупно повезет в ноябре, декабре и январе
11 ноября все изменится: три знака зодиака, для которых дата станет решающей

Здоровье

За сутки в России выявили 37 374 новых пациентов с ковидом
Новый максимум смертей от ковида: в России зарегистрировано 36 626 новых случаев коронавируса
Роспотребнадзор продлил коронавирусные ограничения в России на три года
Почему люди без масок не заражаются COVID-19 – объяснил врач Фадеев

Спорт

Малафеев объявил о разводе после проблем с наркотиками
Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей
Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде

Регионы

В Красноярске на складе магазина на рабочего рухнули стеллажи с алкоголем
Пьяный посетитель курганской сауны угрожал ножом фельдшеру скорой помощи
Житель Кузбасса выстрелил в пенсионерку при попытке ограбления
В Серпухове воры стащили оградки с местного кладбища
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+