Умер исполнитель роли Си Си Кэпвелла в "Санта-Барбаре"

Звезда теленовелл скончалась 14 января в своем доме в Лос-Анджелесе. Питер Марк Ричман умер от старости.

Актер играл одну из главных ролей в сериале "Санта-Барбара", который выходил в 80-х. Питер Марк Ричман воплощал в жизнь образ бизнесмена Си Си Кэпвелла с 30 июля 1984-го по 12 сентября 1984-го. Стоит отметить, что в разное время этого персонажа играли шесть разных актеров. Дольше всех в сериале продержался Джед Аллан. Это актер снялся в двух тысячах эпизодах картины. Добавим, Аллан скончался в марте 2019-го, на 85-м году жизни.

Питер Марк Ричман с 1953 года был женат на Хелен Ричман. В этом браке у звезды сериала "Санта-Барбара" родилось пятеро детей. Актер пережил супругу на много лет.

Peter Mark Richman had a long, distinguished career with many great credits. Knight Rider fans will never forget him in the dual role of Dr Klaus Bergstrom & his evil duplicate in Goliath Returns. He also played another villain: the evil Kleist in Many Happy Returns. RIP. pic.twitter.com/HLBXiTZhKN