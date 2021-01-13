"Нож к горлу": известный актер и его жена оказались в руках головорезов в Колумбии

Андрей был в Колумбии на гастролях. На фестивале в Боготе российские артисты показывали спектакль "Три сестры". В поездке Мерзликина сопровождала жена. Андрей и Анна тогда только поженились и не хотели надолго расставаться.
В Колумбии пара повстречала настоящих головорезов. Бандиты грабили туристов. "Раньше я такую экзотику видел только в кино: тебе приставляют нож к горлу, рвут твою одежду", – поведал Мерзликин.
В критический момент артист очень переживал за жену. По словам Андрея, он видел, как супруга тревожится за него. Перед лицом опасности Анна вела себя отважно, с достоинством. Женщина не устраивала истерик, не паниковала. Увидев, как храбро держится избранница, Мерзликин понял, что не ошибся с выбором спутницы жизни. Артист вновь влюбился в супругу. К счастью, столкнувшаяся с бандитами пара отделалась только испугом.
Как рассказал Мерзликин, в ту поездку он узнал, что впервые станет папой. Супруга сообщила радостную весть актеру первого апреля, поэтому тот решил, что его разыгрывают. Ребенок был полной неожиданностью для четы, ведь Анна забеременела всего через месяц после свадьбы.
Напомним, у актера Андрея Мерзликина четверо детей. В декабре 2006 года родился первенец актера Федор, в сентябре 2008-го на свет появилась дочь Серафима, в августе 2010-го наследница Евдокия, а в январе 2016-го сын Макар.
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