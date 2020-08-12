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Звезды сериала

Звезды сериала "Скарлетт" Джоэнн Уэлли и Тимоти Далтон: как сложилась жизнь актеров после теленовеллы

Кадр из мини-сериала "Скарлетт"
В 1994 году свет увидел мини-сериал "Скарлетт", снятый по роману писательницы Александры Рипли. Главные роли в теленовелле исполнили Джоэнн Уэлли и Тимоти Далтон.
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Сериал "Скарлетт" – это продолжение легендарной картины 1939 года "Унесенные ветром", созданной по мотивам одноименного произведения Маргарет Митчелл. В мини-теленовелле харизматичная героиня вновь сражается за личное счастье, делая попытки вернуть экс-мужа Ретта Батлера.

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Сериал "Скарлетт" попал в книгу рекордов Гиннеса – еще до премьеры телерадиосеть CBS купила права на его трансляцию за восемь миллионов долларов. Осознавая ответственность перед инвесторами и зрителями создатели теленовеллы длительное время не могли найти артистов, которые также блистательно изобразили бы на экране главных героев картины, как это сделали в свое время Вивьен Ли и Кларк Гейбл. После длительного кастинга продюсеры остановили свое внимание на Джоэнн Уэлли и Тимоти Далтоне, которые очень органично смотрелись в совместных пробах.

Для Джоэнн Уэлли работа в сериале "Скарлетт" была не первой. Еще ребенком она снималась в сериале "Улица Коронации". Также на счету артистки работа в таких картинах как: "Виллоу", "Скандал", "На краю тьмы" и других.

Роль Скарлетт О’Хара прославила Джоэнн Уэлли, артистку начали узнавать не только на родине в Великобритании, но и за рубежом. Вместе с тем съемки в теленовелле разрушили личную жизнь актрисы.

После выхода мини-сериала на экраны народная молва начала приписывать Джоэнн Уэлли и Тимоти Далтону роман. Муж актрисы, Вел Килмер, от слухов был, мягко говоря, не в восторге. Артист приревновал супругу к коллеге по цеху. Килмер верил сплетням еще и потому, что сам когда-то соблазнил Уэлли во время совместной работы над картиной "Виллоу".

Устав конфликтовать с супругом звезда сериала "Скарлетт" подала на развод. Замуж повторно Джоэнн так и не вышла, между тем на родине она сделала весьма успешную карьеру. 55-летняя Уэлли до сих пор снимается. От бывшего мужа у артистки есть дочь Мерседес и сын Джек.

Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

К моменту появления в сериале "Скарлетт" Тимоти Далтон уже был звездой. Его прославила роль в теленовелле по роману Шарлотты Бронте "Джейн Эйр". Он сыграл Эдварда Рочестера.

Далтон никогда не стоял в браке. Артист всегда пользовался женским вниманием и много раз называл себя закоренелым холостяком.

Самый длительный роман у актера был с Ванессой Редгрейв. С возлюбленной он познакомился на съемках картины "Мария – королева Шотландии". Далтон прямо говорил возлюбленной, что штамп в паспорте ему не нужен, на его чувства он не влияет. После 15 лет совместной жизни Ванесса ушла от Тимоти. Актриса устала ждать предложения руки и сердца и решила начать жизнь с чистого листа.

Спустя девять лет свободной жизни актер из сериала "Скарлетт" вновь серьезно увлекся кем-то. В Лондоне Тимоти Далтон познакомился с пианисткой из России Оксаной Григорьевой. Девушка была переводчицей режиссера Никиты Михалкова. В 1997 году россиянка родила британцу сына Александра. В 2007-м Тимоти и Оксана расстались, так и не зарегистрировав отношения.

В минувшем марте Тимоти Далтону исполнилось 74 года. Артист до сих пор пользуется повышенным вниманием противоположного пола.Фото:Phil Roach/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Автор: 12 августа 2020, 16:26

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