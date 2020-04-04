Открытый финал первого сезона сериала "Колл-центр"

Многосерийный психологический триллер "Колл-центр" подошел к концу. Заключительный эпизод оставил много вопросов.

Финальная серия "Колл-центра" повествует о стажере Павлике. События теленовеллы начинают развиваться в первый рабочий день персонажа. Оказывается, Павлик родился в семье богачей. Отец молодого человека не в себе, он ведет затворнический образ жизни на собственном острове.

Павлик сбежал от родителя, чтобы поступить в театральный вуз. Герой встречает преподавателя, который сводит его с незнакомцем в маске. Таинственный человек дает парню сценарий и поручает устроиться в колл-центр секс-шопа. Взамен он обещает Павлу помочь с поступлением.

Также в финальном эпизоде персонажи узнают, что "папа" и "мама" – это один человек, а Павлик – подставное лицо. Все это время мучителем была Глория, вдова олигарха, построившего здание, в котором располагается колл-центр. Женщина сошла с ума, помешалась на сериалах. Она решила создать собственный проект, в котором сотрудники офиса выступали бы ее марионетками. Первое время она изучала прошлое и настоящее работников, однако со временем решила вмешаться в их жизни, заминировав офис. Глория скоро умрет: у нее диагностировали неизлечимый недуг. Она рассказала о себе пленникам и свела счеты с жизнью.

Сотрудники колл-центра пытаются выйти из здания. Они разгадывают загадку и находят туннель. Проход выводит их на первый этаж. Павлик отказывается покидать офис, его терзает совесть. Происходит взрыв. Умирает отец Кати, который пытается спасти наследницу. Заложники выходят на улицу. Катя и Кирилл снова вместе.

Между тем курьер Давид пытается вызволить сына, которого взяли в заложники. Он должен убить еще одного человека. Приехав в отель, где находится жертва, он встречает Павлика. Стажер говорит, что скоро они увидят "маму" и "папу". К Давиду подкрадывается неизвестный. Он делает курьеру укол со снотворным. Давид теряет сознание.

Напомним, сериал "Колл-центр" можно смотреть онлайн на видеоплатформе PREMIER.