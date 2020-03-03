"На такой стадии долго не живут": онкобольная звезда российских сериалов затянула с операцией

Звезда сериала "Оттепель" и фильма "Интердевочка" Лариса Малеванная рассказала о своем диагнозе. У звезды нашли онкологическое заболевание восемь лет назад.

По словам Ларисы Ивановны, в 2012 году во время съемок в сериале "Оттепель" она почувствовала недомогание. Артистка решила, что у нее начались проблемы с сердцем и обратилась к медикам.

Врачи обследовали Малеванную и выяснили, что с ее сердцем все в порядке. Между тем на флюорографии нашли патологию легких. Доктора выявили рак третей стадии.

"Я почувствовала эту тяжесть и подумала, сколько мне отпущено – столько и проживу", – сказала звезда в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Артистка не скрывает, что долго не соглашалась на операцию. Лариса Ивановна затягивала с госпитализацией, так как не хотела оставлять съемки. Знаменитость легла в больницу только после того, как отработала все положенные смены в "Оттепели".

Долго лежать на больничной койке знаменитость не собиралась. Как только Малеванной стало лучше, она выписалась из клиники. Несмотря на запрет со стороны лечащего врача, знаменитость вернулась к работе.

Тогда Ларисе Малеванной предложили роль в картине "Переводчик". На съемках в Таганроге артистке пришлось бегать по морозу в одной ночной сорочке. В итоге звезду забрали в госпиталь с бронхитом. Лариса Ивановна отмечает, что не жалеет о своем выборе, ведь работа для нее всегда на первом месте.

"С этим диагнозом на такой стадии долго не живут. А я живу уже восьмой год", – сказала Лариса Малеванная.

Отметим, что звезда сериала "Оттепель" относится к своему здоровью весьма легкомысленно. Онкология – крайне коварное и опасное заболевание. Отказ от своевременного хирургического вмешательства и исполнения рекомендаций врача может закончиться для ракового больного летальным исходом.