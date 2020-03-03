Юная звезда сериала "Клон" изменилась до неузнаваемости

Бразильский сериал "Клон" вышел в российский прокат в 2004 году и сразу завоевал любовь публики. Минуло 16 лет, многие актеры сильно изменились. Среди тех, кого не узнал бы даже самый внимательный фанат, исполнитель роли мальчика Лео – Виктор Кугула.

Снятый в Бразилии сериал об отношениях между представителями латиноамериканской и мусульманской культур, затрагивающий вопросы этичности клонирования и наркозависимости, был радушно встречен россиянами. В нашей стране "Клон" заработал высочайшие рейтинги.

Увлеченные перипетиями сюжета, зрители стали следить и за жизнью самих актеров. Минули годы, следы многих звезд затерялись, а других теперь не узнать. Среди них оказался Виктор Кугула. В далеком 2001 году, совсем ребенком он снялся в роли молодого Лео.

Сейчас парню 24 года. Он стал настоящим красавцем, но увидеть его на экранах невозможно. После сериала "Клон" Виктор Кугула снялся в трех многосерийных драмах и на этом завершил карьеру. Последняя лента – "Голос сердца" – была снята в 2005 году.

Бывший актер активно ведет страницу в соцсети "Инстаграм". Виктор Кугула делится с подписчиками фотографиями с отдыха и историями из жизни.

Напомним, что "Клон" был снят в 2001-м. На российских экранах его показали спустя четыре года. Сериал может похвастаться нетипичным для бразильских драм сюжетом. Возможно, именно поэтому "Клон" стал одной из самых успешных теленовелл.