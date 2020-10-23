"Закрылась какой-то картонкой": собирающая мусор звезда сериала "Чики" спряталась от знакомых

Популярная артистка выросла в Перми. На малой родине Алена окончила институт культуры. Михайлова была студенсткой в мастерской Заслуженной артистки России Татьяны Петровны Жарковой.
После получения диплома Алена перебралась в Москву. В столицу блондинка приехала с 30 тысячами рублей.
В свежем интервью Алена Михайлова рассказала, что заработать на билет было непросто. Девушка бралась за любую работу. Актриса была аниматором, няней, крутила купаты в мясном цехе ресторана, работала посудомойщицей. По словам Алены, на тот момент она была несовершеннолетней.
Однажды, убирая мусор на улице, Михайлова увидела знакомых. Актриса была готова провалиться под землю со стыда. "Закрылась какой-то картонкой, чтобы не узнали", – поведала звезда сериала "Чики", отметив, что стесняться на самом деле было нечего.
О работе продавцом мороженого у Михайловой остались приятные воспоминания. Некоторые жители Перми покупали у нее лакомство не выходя из квартиры: с балкона на веревке они спускали ей пакет с деньгами, а обратно тянули уже с холодным десертом.
Как писали "Дни.ру", ранее звезда сериала "Чики" Алена Михайлова прокомментировала сплетни о романе с коллегой по цеху Антоном Лапенко. Артистка раскрыли подробности личной жизни.
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