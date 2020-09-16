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Пресс-релизы

"Телемания-2020" анонсировала прием заявок!

Фото: Пресс-служба
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Международный открытый молодежный фестиваль телевизионных программ и фильмов "Телемания" анонсировал прием заявок 2020! Торжественная церемония награждения победителей пройдет в концертном зале "Останкино" 21 ноября 2020 во Всемирный день телевидения при участии СМИ, блогеров, звезд кино– и телеиндустрии.

Заявку можно отправить через короткую форму на сайте до 11 октября 2020: https://gitr.ru/telemaniya/

К рассмотрению принимаются игровые, документальные, анимационные фильмы до 30 минут, а также новостные репортажи и телепрограммы, интернет-проекты (веб-сериал, блог, ток-шоу) и короткие видео (реклама, клип, арт).

Конкурсные программы фестиваля:

– Телемания, основной конкурс – принимаются учебные, курсовые, дипломные и самостоятельные работы студентов российских и зарубежных вузов, обучающихся по программам высшего образования;
– Телемания Junior – принимаются работы учащихся общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений;

– Телемания Individual – принимаются работы независимых авторов не старше 35 лет;

– Телемания Professional – принимаются работы преподавателей, занимающихся профессиональной деятельностью в области кино и телевидения, академиков и профессионалов телеиндустрии.

Фото: Пресс-служба

Юрий Литовчин, ректор Института кино и телевидения (ГИТР), учредитель фестиваля “Телемания”: “В этом году Международный фестиваль "Телемания" пройдёт в обычном режиме. Уверен, что творческой молодежи, которая планирует отправить к нам свои работы, сложившаяся ситуация пошла только на пользу. В номинациях присутствует весь спектр жанров новых медиа, поэтому формат "удаленки" можно успешно и с новой стороны реализовать в своих работах. "Телемания" – это важный этап в творческой жизни. А в этом году, это ещё и отрытая дверь в мир диджитала”.

Фото: Пресс-служба

Елена Коржаева, генеральный продюсер фестиваля: “Телемания” – уникальный фестиваль, охватывающий весь спектр того, что включает в себя современное телевидения: от традиционных форматов до новых медиа. В 2020 смотр пройдет в гибридном формате, который мы совместно со студентами ГИТРа успешно отработали еще в предыдущие докоронавирусные годы: мы планируем как кинотеатральные показы, так и онлайн-демонстрации фильмов, мастер-классов и панельных дискуссий. В 2019 у нас была насыщенная сопутствующая часть при участии ведущих российских режиссеров, продюсеров и сценаристов: Клима Шипенко, Николая Лебедева, Павла Руминова, Владимира Котта, Екатерины Филипповой, Оксаны Барковской и пр. В 2020 мы планируем её дополнить радиопередачами и подкастами, а также TikTok челленжем”.

Фото: Пресс-служба

Андрей Щиголев, программный директор “Телемания”: "Телемания", когда-то задуманная как молодежная телевизионная премия в области телевидения, давно переросла ограничения, как будто заложенные в самом названии. Как телевидение сегодня не ограничивается контентом из телевизора, так и "Телемания" самым естественным образом расширила зону своих интересов – мы рассматриваем любой видеоконтент, созданный при помощи устройства для записи изображений и демонстрации на любом экране (хотя с развитием AR и VR необходимость экрана, вероятно, тоже стоит подвергнуть ревизии). Это может быть телевизионный репортаж в самом традиционном формате, короткометражный фильм, рекламный ролик, клип, веб-сериал, видеоблог – абсолютно любой контент за которым стоит фигура автора. Технологии меняют мир? Конечно, нет, мир меняют люди. Поэтому главная задача "Телемании" остается неизменной: искать талантливых молодых ребят и помогать им найти себя в профессии. "Телемания" за любые форматы и формы, темы и жанры: если вам есть, что сказать – говорите, мы вас слушаем. Добро пожаловать на "Телеманию"!

Фото: Пресс-служба

Международный открытый молодежный фестиваль телевизионных программ и фильмов "Телемания" учрежден Институтом кино и телевидения (ГИТР) в 2003 году, проводится при патронаже Международной академии телевидения и радио (IATR). В 2020 году фестиваль получил грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи.

Цель фестиваля – найти, наградить и мотивировать к работе в современных медиа талантливых и креативных молодых режиссёров, журналистов, драматургов, операторов, звукорежиссёров, продюсеров и художников, способствовать их карьерному росту и продвижению.

Ежегодно на "Телеманию" приходят тысячи заявок из полсотни городов России и СНГ. В фестивале принимают участие более 50 учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов в сфере кино и телевидения.

Жюри конкурса состоит из известных деятелей искусства, теле– и киноиндустрии, профессионалов рекламного бизнеса.

16 сентября 2020, 14:41
16 сентября 2020

"Телемания-2020" анонсировала прием заявок!

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