Быть в тренде: РИФ+КИБ соберет айтишников со всей страны

15-17 апреля 2020 года в Подмосковье пройдет РИФ+КИБ – культовый форум, фестиваль, тусовка Рунета. Кто там будет, и почему специалисты в сферах ИТ и Digital не имеют права пропустить это событие?



РИФ+КИБ – это масштабный форум, выставка ведущих интернет-компаний, а также яркий фестиваль, в рамках которого тысячи участников все три дня общаются с единомышленниками, делятся своим опытом и получают новые знания, участвуют в конференции, выставке и шоу-программах, встречаются на вечерних мероприятиях.

РИФ+КИБ – это важное и значимое мероприятие для всей интернет-индустрии. Благодаря тому, что Форум – это синергия участников, партнеров и всей отрасли, именно здесь звучат трендовые доклады, проводятся самые важные круглые столы.

В конференционную программу РИФ+КИБ 2020 ключевые для интернет-отрасли темы. В том числе: данные, AI, слияния и приобретения, изменения общества через технологии, customer engagement, малый и средний бизнес, разработка и агентский бизнес, social and digital, product, design and creativity, маркетинг и PR.

Впервые Российский Интернет Форум (РИФ) был проведен силами РОЦИТ (Региональный общественный центр Интернет-технологий) в марте 1997 года.

Как вспоминает Андрей Зотов (в то время – председатель правления РОЦИТ), идея проведения форума возникла после посещения американской конференции Эстер Дайсон.

В первые годы самым сложным для организаторов форума было отвечать на вопрос: "А кто вы такие?". Приходилось заслуживать доверие со стороны довольно придирчивой триады: Власть, Бизнес, Пользователи. ​

И у организаторов это получилось – бренд РИФа стал работать, в отрасли сложилась добрая традиция ежегодно на три дня уезжать в Подмосковье для того, чтобы услышать гуру отрасли, узнать инсайды, тренды, поделиться прогнозами развития интернет-бизнеса в России.

Все эти годы организаторы делали особый акцент на нетворкинг – только на РИФе профессионалы имеют уникальную возможность непрерывно общаться друг с другом в непринужденной обстановке, а значит – быть в тренде.

В этом году организаторы обещают внести новое в форум: разнообразить программную сетку нестандартными спикерами и темами, расширить фестивальную составляющую, применить новейшие технологии на площадке -– сделать все, для того, чтобы и сам форум, и участники шли в ногу со временем.

Конференционная программа РИФ+КИБ 2020 затронет, в том числе, темы: Design and creativity, Разработка и агентский бизнес, Social and digital, Маркетинг и PR, Customer Experience, аналитика и многое другое.

В холле главного корпуса пансионата "Лесные дали", где сосредоточена важная активность участников Форума расположится выставка. В ней участвуют свыше 50 российских и зарубежных компаний. Партнеры РИФ стараются придумать уникальные опции и возможности для продвижения своих сервисов, благодаря этому выставка РИФ и активности партнеров распространяются и за пределы главного корпуса.

Быть в тренде просто – регистрируйтесь на РИФ+КИБ 2020.

Организатор РИФ+КИБ 2020 – Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК). Мероприятие проходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.