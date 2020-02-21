В Москву с теплом прилетели "Стрижи"

Лауреат Международного и Всероссийского конкурсов Александр Шалунов всегда удивлял поклонников умением балансировать на грани академического и эстрадного пения. Богатая вокальная партитура в сочетании с искренним лиризмом и эмоциональностью делают его песни удивительными по звучанию. Безусловно, меломанам придется по вкусу и его свежий хит "Стрижи".



"Это лирико-драматическая композиция о любви, о расставании, о сложностях, которые могут встретиться на пути двух людей в силу разных жизненных обстоятельств, – говорит музыкант. – Я очень рад сотрудничеству с такими замечательными и именитыми авторами как Андрей Батурин и Михаил Андреев. Я, как и любой артист, мечтаю чтобы песня, в исполнение которой я вложил свой определенный "код", вызвала эмоциональный отклик у людей, нашла своего слушателя".

"Я люблю наблюдать за стрижами над быстрой рекою // Там летают и любят друг друга под небом они // Мне казалось что там в небесах мы летаем с тобою // От земли оторвавшись великою силой любви", – эти строки из песни могут стать гимном всех влюбленных. А только что состоялась и премьера видео на эту лирическую композицию.

В репертуаре Александра более 250 песен, романсов, произведений современных композиторов, а также легендарных советских шлягеров из репертуара Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Эдуарда Хиля, Валерия Ободзинского, Вадима Мулермана, Сергея Захарова, Юрия Гуляева, Владимира Трошина, а также произведения на патриотическую и военную тематику.

