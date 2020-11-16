"Лучшие в России 2020" наградили разработчика вакцины от COVID-19

Лауреаты национальной премии Лучшие в России 2020 – "Компания года", "Персона года", "Финансовый Олимп", которую на днях вручали в Москве, поделились секретами успеха и планами на будущее. По мнению большинства победителей, коронакризис, как ни странно, может стать толчком к развитию бизнеса и множества важных социальных инициатив.



Премию "Персона года" в номинции "Управленец года" получил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН, профессор Александр Гинцбург. К сожалению, сам Александр Леонидович на церемонию попасть не смог, поэтому награду вручили его заместителю по научной работе доктору медицинских наук Сергею Чекневу.

– Мы разработали вакцину от коронавируса и нами, в первую очередь, двигал научный интерес. Хотя, конечно, было и государственное задание, да и страна ждала спасение от этого заболевания. В любом случае, мы просто выполнили свою работу.

По словам Сергея Борисовича, вирусы, увы, победить невозможно, зато вполне реально взять под контроль. И вакцина – один из таких способов.

– Мы будем жить с коронавирусом и дальше, он уйдет в природу. Любое млекопитающее, которое более-менее близко человеку, может стать его переносчиком. Но у нас уже есть две заригистрированных вакцины, и одна сейчас регистрируется. И есть иммунитет, который уже выработался у людей переболевших. Все это создает препятствия на пути к вирусу.

Победителем номинации "Топ-менеджер. Внедрение цифровых технологий в страховой отрасли" стала Ольга Сорокина – заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК, которая поблагодарила за признание и отметила заслуги своей команды в получении премии.

– Страхование – это помощь людям, а также масштабный взгляд на экономику в целом. Это единственная отрасль в нашей стране, да, и, пожалуй, во всем мире, через которую узнаешь все отрасли экономики. Страхуя риски предприятий, погружаешься в бизнес и проблематику различных компаний: будь то агрохолдинг, промышленное предприятие или любая коммерческая структура.

Победитель пояснила, что одно из главных направлений ее деятельности в страховании – цифровая трансформация.

– В финансовой сфере будущее за внедрением современных технологий и искусственным интеллектом, – убеждена Ольга Сорокина. – Сейчас крупнейшие компании активно строят экосистемы, формируя новую ценность. Это огромный шаг вперед на пути к клиенту. Также, конечно, пальму первенства в развитии финансового рынка берут дистанционные сервисы. И я рада, что Страховой Дом ВСК в лидерах на этом пути.

Премию "Финансовый Олимп 2020" в номинации "Доходный НПФ" получил АО "НПФ Эволюция". Награду от лица Фонда получил Генеральный директор НПФ Эволюция Андрей Языков, который поблагодарил Экспертный Совет Премии за высокую оценку.

"Это результат ежедневного кропотливого и высокопрофессионального труда каждого сотрудника Фонда. НПФ Эволюция много лет показывает для своих клиентов один из лучших результатов доходности по пенсионным продуктам. Так по результатам 2019 года доходность инвестирования средств пенсионных накоплений составила более 10% годовых и стала лучшим показателем доходности на рынке среди крупнейших НПФ. Мы работаем для того, чтобы слово "пенсия" ассоциировалось с заслуженным отдыхом при сохранении достойного уровня жизни. Будучи экспертами в сфере пенсионного обеспечения, мы предлагаем наиболее комфортные условия пенсионных программ, делимся опытом и рассказываем обо всех нюансах сложной пенсионной системы доступным языком, чтобы каждый наш клиент мог сделать качественный выбор и был в нем полностью уверен".

Лауреатом премии "Лучшие в России 2020" в категории "Компания года 2020" в номинации "Корпоративная социальная ответственность" стала БК "Лига Ставок". Первый вице-президент БК "Лига Ставок" и учредитель Благотворительного фонда "Созвездие Добра" Ольга Журавская, получая премию, сказала:

– Важно любить дело, которым занимаешься, отдавать ему всю себя. Лучший путь к успеху – это любить и верить в то, что ты делаешь.

По словам Ольги, БК "Лига Ставок" готова брать на себя социальные обязательства большого масштаба в новых условиях.

– Да, безусловно, 2020 год показал, что мы готовы брать на себя повышенные социальные обязательства. Главное – найти единомышленников и действовать сообща. У нас много планов по расширению действующих социальных программ. Например, совместно с Фондом "Созвездие Добра" и Министерством спорта планируем значительно масштабировать программу "Лига ветеранов спорта". Сейчас она работает в пяти регионах, а наша цель – охватить всю страну.

– Любой кризис имеет и обратную сторону: это всегда вызов и новые возможности, прежде всего, для развития. В период пандемии особенное значение приобрела социальная ответственность бизнеса. Многие крупные компании заняли активную позицию, показывая, что лидеры делового сообщества могут и хотят помогать государству. Нам тоже удалось объединить нашу отрасль для ресурсной помощи государству в борьбе с распространением вируса. В кратчайшие сроки мы запустили сразу несколько программ, направленных на поддержку медицинских работников, детей врачей, ветеранов спорта. Горжусь своими коллегами и партнёрами за неравнодушие, личное участие и огромный вклад в это общее дело, – сказала Ольга Журавская.

В номинации "Образовательная программа в сфере бизнеса" победила Высшая школа управления финансами. Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", отметил:

– Ключевой компонент успеха – это не почивание на лаврах, а постоянное развитие, как себя, так и продукта или услуги, которые ты предлагаешь. Посмотрите на японцев и их технологию "кайдзен": один и тот же продукт совершенствуется десятилетиями. Именно такой путь, путь интенсивного, а не экстенсивного развития, наиболее близок нам.

Как считает Михаил Коган, нынешние обстоятельства не только бросают бизнес-сообществу новые вызовы, но и открывают перед ним новые возможности.

– Сегодняшние обстоятельства, определенно, можно назвать кризисными. И, конечно, негативных проявлений у них гораздо больше, чем позитивных. И все же кризис – это шанс убедиться в верности/неверности избранной бизнес-модели, возможность определить самые слабые звенья цепи и принять соответствующие решения. Что касается новых возможностей, то не так давно онлайн обучение мало кем воспринималось всерьез. Оно всегда шло "довеском" к оффлайн урокам. Теперь же мир изменился настолько, что, когда кто-то говорит о деловой встрече или конференции, у него в первую очередь спрашивают ссылку для входа.