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Семейный поход в Театр Наталии Сац

Семейный поход в Театр Наталии Сац

Фото: Пресс-служба
Поход всей семьей в театр – дело не из простых: чтобы и детям было интересно, и взрослые не заскучали, Театр Наталии Сац подготовил список самых популярных, захватывающих и поучительных спектаклей.
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Балет "Синяя птица" (21 ноября, 14:00)

Театр вдохнул новую жизнь в знаменитый балет, придав неувядающей музыке Ильи Саца первоклассную современную огранку одного из ведущих российских композиторов – Ефрема Подгайца. Поставил спектакль один из самых интересных и самобытных современных российских хореографов, художественный руководитель балета Театра Наталии Сац Кирилл Симонов.

Восточная сказка "Волшебная лампа Алладина" (22 ноября, 12:00)

Масштабный, эффектный спектакль большой формы, в котором на сцене царят сказочные декорации, похожие на иллюстрации из любимой книжки, в котором опера соединяется с балетом, чтобы поразить воображение публики, а приключения героев до глубины души захватывают ее, стал гимном классическому музыкальному театру с его красочностью и роскошью, способностью тронуть зрителей до слез и покорить главным – музыкой.

Балет "Стойкий оловянный солдатик" (22 ноября, 17:00)

Красивый и наполненный трюками балет точно понравится маленьким зрителям и погрузит их в сказку. Музыку для этого балета специально для театра написал замечательный композитор Леонид Любовский, а хореографом-постановщиком и автором либретто стал заслуженный деятель искусств России Георгий Ковтун.

Опера-сказка "Двенадцать месяцев" (28 ноября, 12:00)

Эта сказка, одно из самых пленительных произведений классика детской литературы Самуила Маршака, воплощена в музыке известным петербургским композитором Сергеем Баневичем. Полный волшебного очарования заснеженный лес возникает перед зрителями, как только откроется занавес. В этом мире чудес, у новогоднего костра героиня – бедная девочка – встречает 12 братьев-месяцев, которые помогут ей в трудную минуту. И вот среди снегов расцветают подснежники, а в судьбе главной героини происходит счастливый поворот. Ни богатство, ни власть не помогут совершить чудо, которое возможно лишь благодаря доброте, ласке и готовности всегда прийти на помощь.

Мюзикл "Волшебник изумрудного города" (29 ноября, 12:00)

Мюзикл Игоря Якушенко – один из самых любимых зрителями спектаклей театра.

В нем рассказывается о путешествии за счастьем и мечтой маленькой девочки Дороти и ее друзей – собачки Тотошки, Железного Дровосека и Соломенного Чучела. Их путешествие полно опасностей: злая колдунья строит им козни на каждом шагу, в Голубом и Желтом королевствах они едва ни сбиваются с пути, да и в самом Изумрудном городе их ждут сплошные сюрпризы, но, конечно же, все окончится хорошо.

Музыкальная сказка-опера "Приключения Людвига и Тутты" (29 ноября, 17:00)

История лисенка и цыпленка, чье искреннее желание вроде бы невозможной дружбы побеждает все преграды. Своего рода "Ромео и Джульетта" для малышей, но со счастливым концом. В основе этой музыкальной сказки лежит известная повесть Яна Олофа Экхольма, которая поднимает насущные проблемы внутрисемейных отношений, учит взрослых прислушиваться к самым маленьким, понимать их и не пытаться сломать в угоду устоявшихся стереотипов.

Подробнее с афишей театра можете ознакомиться по ссылке: https://teatr-sats.ru/afisha

16 ноября 2020, 15:42
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