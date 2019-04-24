В Москве пройдет Международная выставка "Новый Русский Стиль"

22 мая начнет работу уже полюбившееся столичным поклонникам истинной роскоши мероприятие — Международная выставка ювелирных и часовых брендов "Новый Русский Стиль".

Весна уже вступила в свои права, а значит, не за горами время летних отпусков, увлекательных путешествий, жаркого пляжного отдыха и романтических историй. Большинство из нас уже пересмотрели свой гардероб, дополнив его модными новинками. Пришла пора задуматься о соответствующих драгоценных аксессуарах к летним нарядам. У вас есть замечательная возможность приобрести актуальные ювелирные изделия на выставке "JUNWEX Новый Русский Стиль", позволяющей москвичам и гостям столицы встречать лето "в полной боевой готовности".

Пожалуй, первое, что стоит отметить среди характерных особенностей этого проекта, ежегодно организуемого в мае в рамках Единой Выставочной Программы "Ювелирная Россия", – невероятно позитивная атмосфера, оптимизм компаний-участниц, стремящихся порадовать покупателей оригинальными новинками, свежими дизайнерскими коллекциями, актуальными украшениями и аксессуарами, престижными и статусными моделями часов.

Здесь вы найдете много интересного и необычного, великолепного и загадочного, элегантного и изысканного. Вас ждут встречи с прекрасными бриллиантовыми коллекциями костромских предприятий, непревзойденными изделиями мастеров Уральского региона, очаровательными украшениями от петербургских компаний, самобытными творениями ювелиров из далекой Якутии, янтарными произведениями из Калининградского края, инновационными разработками азиатских марок, драгоценностями с редкими цветными камнями со всего мира…

Ювелирная выставка "Новый Русский Стиль" будет работать в 75 павильоне ВДНХ с 22 по 25 мая с 11.00 до 20.00 часов, 26 мая – с 11.00 до 17.00 часов.

Вход на выставку бесплатный при регистрации до 22 мая. Стоимость билета с 22 по 26 мая: 250 рублей