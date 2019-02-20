Полина Шамаева представит "Кармен. Испанские мотивы" на сцене БКЗ

Красота и изменчивость, жизнелюбие и страсть, решительность и сила – все это испанская музыка, неизменно влекущая к себе слушателей всего мира. Своим неповторимым своеобразием она обязана не только знойному южному солнцу, но и пересечением множества культур – древней иберийской, кельтской, мавританской, цыганской. Роскошную программу из сочинений на испанскую тему представят 3 марта в Большом зале Московской консерватории солистка театра "Новая Опера", победительница телевизионного конкурса "Большая опера" Полина Шамаева и Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского под управлением В. Федосеева. За дирижерским пультом – маэстро Тимур Зангиев.



Профессиональная испанская музыка, пережив расцвет в эпоху Возрождения, в XVIII – начале XIX века утратила ведущие позиции в Европе. Новый подъем национальной культуры, получивший название "Ренасимьенто", начался со второй половины XIX века. В музыкальном театре активно развивается жанр сарсуэлы – представления с пением, танцами и разговорными диалогами, к сожалению, мало известного за пределами Испании. Более 150 сарсуэл написано композитором Руперто Чапи. В концерте прозвучат два наиболее известных фрагмента – вступление к сарсуэле "Барабан гренадеров" (открывающееся барабанной дробью) и песенная ария Луизы из сарсуэлы "Дочери Зеведея".

Вершиной классической испанской музыки принято считать творчество Мануэлья де Фальи – композитора, соединившего национальные особенности с принципами музыкального импрессионизма. Его одноактный балет "Треуголка", написанный для Ballets Russes Сергея Дягилева (премьера состоялась в 1919 году в Лондоне), полон солнечной испанской энергетики и ярких тембровых красок. Широкую известность приобрели две оркестровые сюиты из балета. Не меньшей популярностью пользуется вокальный цикл "Семь испанских народных песен" – одно из наиболее часто исполняемых музыкальных произведений на испанском языке. Песни, вошедшие в цикл, основаны на мелодиях из разных частей Испании: Астурии, Мурсии, Андалусии.

Энергия и жизнерадостность испанской музыки, необыкновенная оригинальность ее языка неоднократно привлекали к ней композиторов из других стран – от соседней Франции до далекой Латинской Америки и даже России. Неслучайно четыре из шести композиторов, представленных в программе концерта, – не испанского происхождения! К величайшим шедеврам на испанскую тему относится опера Жоржа Бизе "Кармен", воспевающая радость жизни и ее трагизм, величие любви и пьянящее чувство свободы, побеждающее смерть.

В музыкальном портрете главной героини, андалузской красавицы-цыганки Кармен, композитор использует мелодии и ритмы хабанеры, сегидильи, поло и других испанских танцев с пением. Удивительно, насколько верно ему, никогда не бывавшему в Испании, удалось передать дух ее национальной музыки. С исключительной тонкостью передан испанский колорит в сочинениях французского композитора Мориса Равеля (его мать происходила из Страны Басков). Наиболее яркие из них – комическую оперу "Испанский час" и "Испанскую рапсодию" для оркестра – композитор написал практически одновременно, в 1907 году.

Рапсодией восхищался Мануэль де Фалья, указывая, что ее "испанский" характер достигается не обилием цитат, а "посредством свободного использования существеннейших особенностей нашей музыки". Удивительна история песни мексиканского композитора Агустина Лары "Гранада", написанной в 1932 году и вошедшей в репертуар оперных звезд всего мира. Песня посвящена испанскому городу Гранада, но ее автор смог побывать там только через 32 года после ее написания. В 1965 году каудильо испанского государства Франсиско Франко предоставил композитору испанское гражданство и подарил жилье в Гранаде в благодарность за цикл песен об Испании.

Страстная, прихотливая мелодия песни редко звучит в исполнении женского голоса. Полине Шамаевой, обладающей великолепными вокальными данными в сочетании с ярким артистизмом, исполнение "Гранады" прекрасно удается.

Полина Шамаева (меццо-сопрано) – солистка Московского театра "Новая опера" имени Е. Колобова и Венгерского государственного оперного театра. Победитель V сезона телеконкурса "Большая опера" на канале Россия-Культура (2017). В репертуаре певицы —партии меццо-сопрано в операх Дж. Верди, Ш. Гуно, Ж. Бизе, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского и других композиторов, а также более чем в 30 произведениях кантатно-ораториального жанра. Принимала участие в Международном фестивале классической музыки под руководством Владимира Спивакова (Кольмар, Франция), Музыкальном фестивале в Рейнгау (Германия), Московском Пасхальном фестивале, Международном фестивале современной музыки им. Софии Губайдулиной "Concordia" (Казань) и других. Среди записей на CD —"Свадебка" И. Стравинского (Мать, дирижер Г. Дмитряк), "Евгений Онегин" П. Чайковского (Няня, дирижер В. Спиваков), Реквием В.А. Моцарта (меццо-сопрано, дирижёр О. Романенко). Исполнила партию Кармен в ледовом шоу Н. Бестемьяновой.

Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского – один из ведущих оркестров России, коллектив с мировой известностью и эталонным качеством звучания. Основан в 1930 году как первый оркестр советского радио. В разное время его возглавляли дирижеры Александр Орлов, Николай Голованов, Александр Гаук, Геннадий Рождественский. С 1974 года художественным руководителем и главным дирижером оркестра является Владимир Федосеев. В последующие десятилетия оркестр, развивая традиции, вступил в пору необычайного расцвета. В 1993 году коллективу было присвоено имя Петра Ильича Чайковского, за выдающуюся интерпретацию сочинений великого русского композитора.

Маэстро Тимура Зангиева можно по праву назвать дирижером-вундеркиндом. В возрасте семи лет ему доверили управление оркестром Владикавказской филармонии. К моменту поступления в Московскую консерваторию 17-летний музыкант уже имел опыт выступлений с ведущими коллективами России – такими как Симфонический оркестр Мариинского театра, оркестры "Виртуозы Москвы" и "Новая Россия". В настоящее время – штатный дирижер Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. В репертуаре – более тридцати оперных и балетных спектаклей, а также множество симфонических произведений. Заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания.

