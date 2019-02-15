Врачи ждут вступления в силу закона о паллиативной помощи
Свои комментарии по этой
теме дала Евгения Кондратюк, руководитель детской выездной паллиативной службы
Белгородской области: "Во-первых, очень важно, чтобы этот законопроект
коррелировался с уже существующим законодательством – не должно быть
разночтений. Каждая формулировка должна быть четкой и ясной: у наших подопечных
нет возможности ждать, пока мы разберемся, как понимать тот или иной закон.
Если будут размытые понятия, то и помощь будет оказываться размыто. Во-вторых, роль
гражданского сектора, общественных организаций, которые вносят свой вклад в
развитие паллиативной помощи, была узаконена. Мы очень ждем, когда этот
законопроект вступит в силу".
Также свое мнение высказала Ирина Боровова, президент Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!": "Мы очень ждали расширения законодательства по паллиативной помощи с 2011 года, и наконец этот момент настал. В нем до сих пор есть неточности, которые могут привести к довольно серьезным последствиям. Например, само понятие паллиативной помощи направлено на уходящих пациентов – это не то же самое, что поддержание жизнедеятельности. Также важны вопросы декриминализации наркотических веществ у врачей для паллиативных пациентов, расширения спектра обезболивающих веществ, назначения апиоидов и многое другое. Мы верим, что при максимально выверенном законодательстве мы сможем оказывать достойную поддержку нуждающимся пациентам".
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