Врачи ждут вступления в силу закона о паллиативной помощи

На днях в Государственной Думе состоялись парламентские слушания на тему "Законодательное обеспечение паллиативной помощи в России". По их итогам профильными комитетами были подготовлены предложения по внесению возможных поправок в законопроект ко второму чтению. Срок предоставления поправок истек 14 февраля.



Свои комментарии по этой теме дала Евгения Кондратюк, руководитель детской выездной паллиативной службы Белгородской области: "Во-первых, очень важно, чтобы этот законопроект коррелировался с уже существующим законодательством – не должно быть разночтений. Каждая формулировка должна быть четкой и ясной: у наших подопечных нет возможности ждать, пока мы разберемся, как понимать тот или иной закон. Если будут размытые понятия, то и помощь будет оказываться размыто. Во-вторых, роль гражданского сектора, общественных организаций, которые вносят свой вклад в развитие паллиативной помощи, была узаконена. Мы очень ждем, когда этот законопроект вступит в силу".



Также свое мнение высказала Ирина Боровова, президент Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!": "Мы очень ждали расширения законодательства по паллиативной помощи с 2011 года, и наконец этот момент настал. В нем до сих пор есть неточности, которые могут привести к довольно серьезным последствиям. Например, само понятие паллиативной помощи направлено на уходящих пациентов – это не то же самое, что поддержание жизнедеятельности. Также важны вопросы декриминализации наркотических веществ у врачей для паллиативных пациентов, расширения спектра обезболивающих веществ, назначения апиоидов и многое другое. Мы верим, что при максимально выверенном законодательстве мы сможем оказывать достойную поддержку нуждающимся пациентам".