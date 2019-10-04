Fairy представляет коллекцию средств для ухода за посудой

У каждой хозяйки свои секреты и правила. Кто-то моет посуду исключительно в посудомоечной машине, кому-то подходят только средства без красителей, кто-то любит яркие ароматы. В коллекции Fairy есть средства на любой случай. Fairy – универсальный помощник на кухне.

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