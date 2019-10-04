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Пресс-релизы

Fairy представляет коллекцию средств для ухода за посудой

Фото: Пресс-служба
У каждой хозяйки свои секреты и правила. Кто-то моет посуду исключительно в посудомоечной машине, кому-то подходят только средства без красителей, кто-то любит яркие ароматы. В коллекции Fairy есть средства на любой случай. Fairy – универсальный помощник на кухне.
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Не только у деликатных тканей и натуральных материалов в доме есть свои требования к моющим средствам. Особого обращения заслуживает и посуда, которой мы пользуемся каждый день. Важно подобрать подходящее и надежное средство для бережного ухода за посудой. Безопасные, проверенные на практике хозяйками и протестированные в рамках многих исследований, средства для мытья посуды Fairy эффективны для ручного мытья и посудомоечных машин, бережно воздействуют на кожу и помогают поддерживать чистоту в доме, где есть маленькие дети. Fairy – марка № 1 для мытья посуды, по мнению российских семей. Какой Fairy подходит вам?

Капсулы для посудомоечной машины Fairy Platinum All in One

Используйте Fairy Platinum, чтобы посуда сияла чистотой, а посудомоечная машина служила дольше: особая формула капсул Fairy Platinum способствует защите ее компонентов.

  • Идеально чистая посуда с первого раза: Fairy Platinum легко справляется с засохшими и пригоревшими загрязнениями.
  • Капсулы Fairy Platinum предотвращают накопление жира на фильтре, системе спуска воды и разбрызгивателе.
  • Лидирующие производители посудомоечных машин рекомендуют капсулы Fairy Platinum.

Fairy Сочный Лимон с новой формулой поглощения жира

Fairy "Сочный лимон" обладает силой очищения, перед которой не устоят никакие загрязнения. Мощная формула глубоко проникает в жир и расщепляет его изнутри, превосходно очищая даже самые сложные загрязнения с любой посуды. Активные компоненты формулы настолько эффективны, что запросто растворяют жир даже в холодной воде: посуда не нуждается в замачивании!

Fairy Pure & Clean без красителей и ароматизаторов

Fairy "Pure & Clean" специально разработан для безопасного и эффективного мытья посуды. "Умная" активная пена Fairy Pure & Clean проникает вглубь загрязнения и расщепляет его изнутри даже в холодной воде, не требуя дополнительного замачивания. Густая консистенция позволяет экономно расходовать моющее средство, которого хватит надолго.

  • 0% ароматизаторов и красителей;
  • быстро справляется с засохшим жиром;
  • мягкий для рук & полностью смывается водой.

Fairy гель для мытья детской посуды

Формула Fairy для мытья детской посуды не содержит ароматизаторов и специально разработана для безопасного и эффективного удаления жира. Средство для детской посуды легко смывается даже с пластиковых поверхностей, что делает Fairy отличным средством не только для посуды вашего малыша, но и для любой посуды в доме.

  • Одобрено педиатрами;
  • экономичная формула;
  • мягкий для рук и полностью смывается водой.

Fairy "Ароматы" наполнит кухню запахами свежести

Линейка "Ароматы" доступна в вариантах "Апельсин и Лимонник" и "Зеленое Яблоко" и отлично справляется с загрязнениями, оставляя после себя приятный аромат. Вместе с Fairy "Ароматы" мытье посуды превращается в приятное занятие. Концентрированная формула мгновенно разрушает структуру засохшего жира, обеспечивая идеальную чистоту посуды.

Заботясь о здоровье вашей семьи, Fairy помнит об экологии. Все средства из коллекции Fairy содержат на 100% биоразлагаемые ПАВы, легко смываются, позволяя расходовать меньше воды, и производятся на заводах со статусом "Полностью безотходное производство".

4 октября 2019, 14:19

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