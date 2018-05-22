Head & Shoulders Suprême: тренд сезона для создания стильного образа
Встречайте Head & Shoulders Suprême ― принципиально новую бьюти-линию шампуней и бальзамов-ополаскивателей с инновационной формулой, которая гарантирует все и сразу: шикарные локоны, уход за кожей головы и непревзойденную защиту от перхоти*. Приятный бонус – нежный женственный аромат и изящная баночка.
ПИРОКТОН ОЛАМИН: глубокое увлажнение
Шампунь Head & Shoulders Suprême содержит Пироктон Оламин – новый активный ингредиент для "умного" ухода за кожей головы и борьбы с перхотью, обеспечивающий лучший косметический эффект и увлажнение волос.
АРГАНОВОЕ МАСЛО: деликатное восстановление
Впервые в состав Head & Shoulders Suprême входит аргановое масло, которое ценится за свои восстанавливающие, увлажняющие и укрепляющие свойства.
КОЛЛЕКЦИЯ SUPRÊME
ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ СТИЛИСТЫ НЕОЖИДАННО РАСКРЫЛИ СВОЙ СЕКРЕТ
Джеймс Роу (James Rowe), международный стилист: "Head & Shoulders Suprême прекрасен тем, что делает волосы суперсвежими и послушными, не истощая их. Я считаю, что Head & Shoulders Suprême дает женщинам уверенность, позволяющую им носить волосы так, как им нравится. Можно поднять волосы наверх или сделать новый пробор. Или без раздумий надеть черный пиджак".
HEAD & SHOULDERS SUPRÊME ВПЕЧАТЛЯЕТ САМЫХ СТРОГИХ КРИТИКОВ
Доктор медицинских наук Роланда Уилкерсон (Rolanda Wilkerson), эксперт P&G Global Hair Care: "Исследования Head & Shoulders говорят о том, что нездоровое состояние кожи головы негативно сказывается на поверхности волос и влияет на процесс развития волосяных клеток, то есть при нездоровой коже головы растут нездоровые волосы. Нездоровая кожа головы приводит к появлению новых волос с поврежденной кутикулой, что в итоге дает сухие, тусклые и жесткие волосы. Благодаря революционной комбинации ингредиентов в новом Head & Shoulders Suprême, сочетающем в себе кондиционирующие компоненты и активный растворимый компонент для борьбы с перхотью, ученые предложили женщинам легкий способ получить красивые здоровые волосы одновременно с уходом за кожей головы".
* Устраняет до 100 % видимой перхоти при регулярном применении.
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