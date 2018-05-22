Head & Shoulders Suprême: тренд сезона для создания стильного образа

Хватит жертвовать уходом ради объема и блеска! Head & Shoulders знает, что нужно современной женщине: красивые и здоровые волосы без компромиссов. Последние исследования Head & Shoulders показали, что секрет великолепных сияющих волос ― в здоровой коже головы.



Встречайте Head & Shoulders Suprême ― принципиально новую бьюти-линию шампуней и бальзамов-ополаскивателей с инновационной формулой, которая гарантирует все и сразу: шикарные локоны, уход за кожей головы и непревзойденную защиту от перхоти*. Приятный бонус – нежный женственный аромат и изящная баночка.

ПИРОКТОН ОЛАМИН: глубокое увлажнение

Шампунь Head & Shoulders Suprême содержит Пироктон Оламин – новый активный ингредиент для "умного" ухода за кожей головы и борьбы с перхотью, обеспечивающий лучший косметический эффект и увлажнение волос.

АРГАНОВОЕ МАСЛО: деликатное восстановление

Впервые в состав Head & Shoulders Suprême входит аргановое масло, которое ценится за свои восстанавливающие, увлажняющие и укрепляющие свойства.

КОЛЛЕКЦИЯ SUPRÊME

Шампунь и бальзам-ополаскиватель Suprême Увлажнение – для интенсивного увлажнения волос от корней до кончиков.

Шампунь и бальзам-ополаскиватель Suprême Восстановление – для восстановления и устранения видимых признаков повреждений с первого применения.

Шампунь и бальзам-ополаскиватель Suprême Укрепление – для более сильных волос от корней до кончиков: безупречные распущенные волосы весь день.

ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ СТИЛИСТЫ НЕОЖИДАННО РАСКРЫЛИ СВОЙ СЕКРЕТ

Джеймс Роу (James Rowe), международный стилист: "Head & Shoulders Suprême прекрасен тем, что делает волосы суперсвежими и послушными, не истощая их. Я считаю, что Head & Shoulders Suprême дает женщинам уверенность, позволяющую им носить волосы так, как им нравится. Можно поднять волосы наверх или сделать новый пробор. Или без раздумий надеть черный пиджак".

HEAD & SHOULDERS SUPRÊME ВПЕЧАТЛЯЕТ САМЫХ СТРОГИХ КРИТИКОВ

Доктор медицинских наук Роланда Уилкерсон (Rolanda Wilkerson), эксперт P&G Global Hair Care: "Исследования Head & Shoulders говорят о том, что нездоровое состояние кожи головы негативно сказывается на поверхности волос и влияет на процесс развития волосяных клеток, то есть при нездоровой коже головы растут нездоровые волосы. Нездоровая кожа головы приводит к появлению новых волос с поврежденной кутикулой, что в итоге дает сухие, тусклые и жесткие волосы. Благодаря революционной комбинации ингредиентов в новом Head & Shoulders Suprême, сочетающем в себе кондиционирующие компоненты и активный растворимый компонент для борьбы с перхотью, ученые предложили женщинам легкий способ получить красивые здоровые волосы одновременно с уходом за кожей головы".

* Устраняет до 100 % видимой перхоти при регулярном применении.