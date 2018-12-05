В Москве прошло вручение премии The Moscow Life & Business Awards

27 ноября в Москве в пятизвездочном клубном отеле Korston Club Hotel состоялась первая премия The Moscow Life & Business Awards.

The Moscow Life & Business Awards призвана оценить достижения Москвы в области бизнеса, культуры, спорта и социальной сферы и объединить бизнес и культуру. Не случайно символом премии является синий хрустальный кристалл, который олицетворяет совершенство, власть, космическую силу, оптимизм и успех!

Номинанты ежегодной премии – это люди и компании, жизнь и деятельность которых неразрывно связана с нашей прекрасной столицей. Премия награждает самых успешных представителей московского бизнеса и всех тех, кто делает жизнь в мегаполисе комфортной, яркой и интересной!

Ведущими официальной части церемонии награждения стали актриса театра и кино Алеса Качер и актер театра и кино, шоумен Вахтанг Беридзе.

Номинацию Красота и здоровье. Красота без границ получила корейская косметическая компания – ООО "Космера", основной деятельностью которой является производство, оптовая и розничная продажа косметической продукцией. Компания образована в 2012 году и имеет два представительства в Сеуле и Москве. Основной и самый известный бренд Kims – всемирно известная косметика премиум класса. В переводе с корейского "kim" означает "золото" – символ роскоши и красоты. Номинацию получил генеральный директор компании Космера Чжон Гван Хюн.

"Стоматология Столица" - современная клиника для современных жителей. Яркая атмосфера, самые новые тренды, высокие стандарты качества и огромный выбор – именно такие ассоциации возникают при упоминании слова "столица". Номинацию Лучшая стоматология столицы. За профессионализм и стремление к совершенству получила Егана Маруфиди, стоматолог, специалист в области эстетической реставрации зубов, Член стоматологической ассоциации, кандидат медицинских наук, ведущий специалист стоматологической клиники "Стоматология Столица".

Легендарная личность в сфере бьюти, мастер международного класса, призер чемпионатов России и Европы, член золотой лиги “intercoiffeur Russia, обладатель премии "Global stylist of the year” Ирина Марзан получила номинацию в категории "Красота и стиль. За безграничную преданность любимому делу". Вот уже двадцать пять лет она делает красивыми самых ярких звезд российского шоу-бизнеса, политиков и их жен. Ирина Марзан много лет творила на Неделях моды в Москве и за границей, создавала образы для ведущих "Песни года", придумывала образы артистов к съемкам клипов, а ее ученики стали обладателями побед на конкурсах стилистов и ведущими мастерами в лучших салонах России и за рубежом.

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" является одним из лучших и наиболее востребованных оркестров России. Это единственный оркестр, исполняющий на самом высокопрофессиональном уровне музыку различных стилей и жанров от классики до рока и заслуженно завоевавший любовь москвичей и гостей столицы. Оркестр "Русская Филармония" проводит более 100 концертов за сезон в Государственном Кремлевском Дворце и других всемирно известных площадках и залах. С сезона 2018-2019 главным дирижером Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" является Фабио Мастранджело. По назначению Департамента культуры города Москвы инициатором создания оркестра выступила Гаянэ Шиладжян, которая и получила номинацию премии "Музыка без границ. За высокие достижения и профессионализм".

В октябре 2017 года в Москве состоялась мировая премьера оперы-променад "Пиковая дама". Классическая опера впервые предстала в иммерсивном формате – зрители полностью погружаются в драматическое действие бессмертных произведений Александра Пушкина и Петра Чайковского в исполнении солистов ведущих московских театров. Творческая команда продюсерского центра Altrulion работала над постановкой два года. За период 1 октября 2017 – 19 июля 2018 было сыграно более 200 показов, а совсем недавно проект получил национальную оперную премию "Онегин" в номинации "Событие года". Творческая команда продюсерского центра Altrulion Лысов Алексей, Лука Анна, Овчинникова Елизавета получили номинацию "Классика и современность. За креативность и многогранный творческий потенциал".

Более чем за 20 лет проведения конкурс "Мисс Москва" стал одним из самых значимых, заметных и узнаваемых в сфере индустрии красоты, моды и стиля и получил номинацию "Общество и красота. За служение красоте!" На сцену для номинации была приглашена бессменный директор конкурса и идейный вдохновитель Татьяна Андреева-Фальк. Конкурс красоты "Мисс Москва" является одним из старейших конкурсов красоты на территории России. Впервые он прошел в российской столице в 1994 году. Целями конкурса является выявление участницы, достойной носить титул "Мисс Москва" и представлять город на всероссийских и мировых конкурсах красоты, популяризация здорового образа жизни, красоты, культуры, эстетического и физического развития личности, совершенствования личности, развитие творческого потенциала.

Номинация Медиа и музыка. За многогранность и профессионализм была присуждена коммуникационному холдингу InterMedia. С 1993 года InterMedia создает и развивает информационное пространство для профессионалов индустрии культуры и развлечений, шоу-бизнеса и СМИ. Более 20 лет подписчики портала ежедневно пользуются самой полной в России и Восточной Европе ежедневной лентой новостей культуры и шоу-бизнеса. В послужном списке коммуникационного холдинга – PR-кампании выступлений зарубежных и российских звезд, в числе которых – Майкл Джексон, Мадонна, Дайана Росс, Пол Маккартни, Элтон Джон, Сара Брайтман, Эмма Шапплин, Пинк, Горан Брегович, Лучано Паваротти, Хосе Каррерас, Стинг и многие другие.

Номинация "Культура и Благотворительность. Лучшая инициатива по популяризации и сохранению исторической памяти" была вручена благотворительному фонду социально-культурных инициатив и поддержки соотечественников "Русская земля". С 2016 года фонд реализует программу "Синий платочек", направленную на сохранение исторической памяти, развитие патриотического воспитания молодежи, общественной дипломатии. С 2018 года благотворительная программа "Синий платочек" приобрела статус международной – представительства программы работают на территории Франции, Болгарии, Германии, Гренады. В рамках реализации программы 13 и 14 декабря 2018 года состоится московский форум "Синий Платочек Победы" – приглашаем всех желающих поддержать этот проект. Номинацию получила основатель фонда "Русская земля" Анна Данилова.

Кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает. И не секрет, что москвичи в этом знают толк. Казино Сочи – уникальный объект, расположенный в самом сердце круглогодичного курорта "Горки Город", истинное горное сокровище, первый интегрированный курорт, в роскошь дорогих интерьеров которого столь органично вписаны лучшие рестораны, бары, модные бутики, развлекательные и банкетные залы, театр-кабаре и, конечно, уникальная развлекательная площадка – Казино Сочи. Ценители красоты, роскоши, качественного сервиса и незапрещенных удовольствий со всей России и из-за рубежа уже успели оценить все преимущества роскошного отдыха и прекрасной природы. Номинацию "Москвичи выбирают. Лучший развлекательный проект класса люкс получило Казино Сочи" в лице PR-директора развлекательного центра Элины Кушниренко.

В номинации "Бизнес и отношения. Лучший навигатор к любви и успеху" диплом премии получила компания Компас Клуб в лице основателя компании Анны Сарканич. Компания "Компас" – лидер в странах СНГ по предоставлению консалтинговых услуг в премиум сегменте по четырем направлениям: Бизнес, Личностное развитие, Отношения и Здоровье. Благодаря штату высококлассных специалистов, компания Компас Клуб готова реализовать все запросы и пожелания клиентов и помочь им грамотно организовать жизненные процессы.

Мероприятие посетили представители бизнес элиты, известные персоны, артисты, спортсмены и представители ведущих СМИ.