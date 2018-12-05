Названы лауреаты II Национальной премии Food Show Awards 2018

Food Show Awards – первая в России народная премия, которая вручается лучшим медиа-проектам о еде, их авторам и ведущим с целью отметить тех, кто продвигает гастрономию среди самой широкой аудитории. Награда победителям – "Золотой колобок", всенародно известный символ российской кухни.

Премия присуждается по итогам онлайн-голосования на сайте ее организатора — фестиваля FOODSHOW, и интрига сохраняется до самого конца: имена победителей объявляются на следующий день после окончания голосования.

Впервые Food Show Awards была проведена в 2017-м. Голосование 2018 года подтвердило лидерство некоторых номинантов и выявило новых любимцев публики. Кроме того, были присуждены награды в специальных номинациях.

Торжественная церемония награждения Food Show Awards состоялась 1 декабря, в КВЦ "Сокольники", в первый день работы фестиваля FOODSHOW. Награды победителям вручали топ-менеджеры компаний-партнеров фестиваля FOODSHOW и представители известных московский ресторанов.

ПОБЕДИТЕЛИ FOOD SHOW AWARDS 2018

Номинация "Легендарная кулинарная телепрограмма" – "На ножах" (телеканал "Пятница")

Номинация "Новая кулинарная телепрограмма" – "Про100 кухня" (телеканал СТС)

Номинация "Лучший ведущий кулинарной телепрограммы" – Константин Ивлев (ведущий шоу "На ножах" завоевал эту престижную награду во второй раз)

Номинация "Лучшая ведущая кулинарной телепрограммы" – Марина Кравец (кулинарное шоу "Большой завтрак", которое стартовало в 2018 году на телеканале ТНТ)

Специальная номинация "За продвижение истории русской гастрономии" – Ольга и Павел Сюткины (авторы кулинарных книг и ведущие телеканала "Кухня ТВ")

Номинация "Лучший кулинарный телеканал" – "Телекафе"

Номинация "Лучшая радиопрограмма о еде" – "Есть или не есть" (радио "Серебряный Дождь")

Номинация "Лучший Кулинарный Youtube-канал" – "Готовим с Ириной Хлебниковой"

Номинация "Лучший кулинарный журнал" – Два лауреата: "Лента Magazine" и "Гастрономъ"

Номинация "Лучший сайт с кулинарными рецептами" – Gastronom.ru

Номинация "Лучший Telegram-канал про еду" – Food&Science

Номинация "Лучший интернет-ресурс о ресторанах" – "Афиша—Рестораны"

В номинации "Лучший гастрономический журналист" оказалось трое победителей. Они набрали практически одинаковое количество голосов, и организаторы премии приняли решение присудить три награды:

Номинация "Еда со всех сторон" – Роман Лошманов

Номинация "Ресторанный обозреватель" – Владимир Гридин

Номинация "Ресторанный критик" – Катя Калина

Специальная номинация "За вклад в продвижение кулинарии" – Юлия Высоцкая (автор книг с общим тиражом более 1,5 млрд экземпляров, телеведущая знаменитой программы, которая выходит уже более 15 лет)

Специальная номинация "За серию авторских гастрономических путеводителей "География на вкус" – Ника Ганич

Специальная номинация "Прорыв года в новых медиа" – Александр Сысоев (автор Telegram-канала и канала на "Яндекс.Дзен" "Сысоев ФМ")

Специальная номинация "Профессиональный Youtube-канал" – "На трех зубцах" (за серию интервью с лучшими шеф-поварами России)