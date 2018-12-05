Названы лауреаты II Национальной премии Food Show Awards 2018
Премия присуждается по итогам онлайн-голосования на сайте ее организатора — фестиваля FOODSHOW, и интрига сохраняется до самого конца: имена победителей объявляются на следующий день после окончания голосования.
Впервые Food Show Awards была проведена в 2017-м. Голосование 2018 года подтвердило лидерство некоторых номинантов и выявило новых любимцев публики. Кроме того, были присуждены награды в специальных номинациях.
Торжественная церемония награждения Food Show Awards состоялась 1 декабря, в КВЦ "Сокольники", в первый день работы фестиваля FOODSHOW. Награды победителям вручали топ-менеджеры компаний-партнеров фестиваля FOODSHOW и представители известных московский ресторанов.
ПОБЕДИТЕЛИ FOOD SHOW AWARDS 2018
Номинация "Легендарная кулинарная телепрограмма" – "На ножах" (телеканал "Пятница")
Номинация "Новая кулинарная телепрограмма" – "Про100 кухня" (телеканал СТС)
Номинация "Лучший ведущий кулинарной телепрограммы" – Константин Ивлев (ведущий шоу "На ножах" завоевал эту престижную награду во второй раз)
Номинация "Лучшая ведущая кулинарной телепрограммы" – Марина Кравец (кулинарное шоу "Большой завтрак", которое стартовало в 2018 году на телеканале ТНТ)
Специальная номинация "За продвижение истории русской гастрономии" – Ольга и Павел Сюткины (авторы кулинарных книг и ведущие телеканала "Кухня ТВ")
Номинация "Лучший кулинарный телеканал" – "Телекафе"
Номинация "Лучшая радиопрограмма о еде" – "Есть или не есть" (радио "Серебряный Дождь")
Номинация "Лучший Кулинарный Youtube-канал" – "Готовим с Ириной Хлебниковой"
Номинация "Лучший кулинарный журнал" – Два лауреата: "Лента Magazine" и "Гастрономъ"
Номинация "Лучший сайт с кулинарными рецептами" – Gastronom.ru
Номинация "Лучший Telegram-канал про еду" – Food&Science
Номинация "Лучший интернет-ресурс о ресторанах" – "Афиша—Рестораны"
В номинации "Лучший гастрономический журналист" оказалось трое победителей. Они набрали практически одинаковое количество голосов, и организаторы премии приняли решение присудить три награды:
Номинация "Еда со всех сторон" – Роман Лошманов
Номинация "Ресторанный обозреватель" – Владимир Гридин
Номинация "Ресторанный критик" – Катя Калина
Специальная номинация "За вклад в продвижение кулинарии" – Юлия Высоцкая (автор книг с общим тиражом более 1,5 млрд экземпляров, телеведущая знаменитой программы, которая выходит уже более 15 лет)
Специальная номинация "За серию авторских гастрономических путеводителей "География на вкус" – Ника Ганич
Специальная номинация "Прорыв года в новых медиа" – Александр Сысоев (автор Telegram-канала и канала на "Яндекс.Дзен" "Сысоев ФМ")
Специальная номинация "Профессиональный Youtube-канал" – "На трех зубцах" (за серию интервью с лучшими шеф-поварами России)
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