Петр Налич даст Большой новогодний концерт в Москве
Артисты споют и сыграю песни, наполненные радостным предпраздничным настроением: Еду Далеко, Сердце Поэта, Паровоз, Sneaky Snake… В программе вечера прозвучат композиции разных лет.
Кроме того, Петр Налич презентует новую композицию в стиле Винтаж-Диско Ice in Your Eyes, конечно сыграет самую снежную зимнюю песню Christmas, исполнит всеми горячо любимые хиты.
Москва, Известия Холл, Пушкинская пл., д.5
Начало в 20.00
6+
Симбиоз культур глазами современного европейского фотографа
Вдову Поргину поставили в известность
Наряд герцогини был подобран крайне неудачно
Телеведущая на съемках предстала в черном наряде
Артист сбросил уже 40 килограммов