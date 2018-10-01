Звезды прокатились за рулем с банкой пива

Кажется, у российских звезд появилась новая привычка – на этой неделе уже четверо были замечены с безалкогольным пивом за рулем. Среди них актриса Лукерья Ильяшенко – на выходе из ночного клуба и музыкант Влад Топалов – на центральном перекрестке города. Не отстают от коллег и певица Анна Седокова с актером Константином Крюковым.

Герои российского шоу-бизнеса не только не отказали себе в удовольствии, но и выложили об этом видео в Instagram. Почему? Просто потому, что могут. Теперь могут. Ведь они пьют Heineken 0.0 – безалкогольное пиво.

Чтобы разрушить существующие стереотипы и доказать, что безалкогольное пиво Heineken 0.0 можно пить в любой ситуации, бренд обратился к тем, к кому всегда приковано пристальное внимание и кому не прощают ошибок: селебрити. Константин Крюков решил с помощью алкотестера показать подписчикам, что Heineken 0.0 можно пить перед тем, как сесть за руль, а Лукерья Ильяшенко с Анной Седоковой весело разыграли своих друзей.

Нестандартные кампании – отличительная черта бренда Heineken. Так, например, в рамках фестиваля спорткаров Unlim 500+ бренд провел смелый эксперимент, предложив всем участникам и гостям фестиваля попробовать Heineken 0.0 и пройти медицинское свидетельствование. Результат – 0.00 промилле.