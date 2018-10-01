Звезды прокатились за рулем с банкой пива
Герои российского шоу-бизнеса не только не отказали себе в удовольствии, но и выложили об этом видео в Instagram. Почему? Просто потому, что могут. Теперь могут. Ведь они пьют Heineken 0.0 – безалкогольное пиво.
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Говорят, что женщина за рулем опасна, но вот просмотрите, какие мы лапочки на самом деле. �� Элегантно паркуемся, шутим, поем (кто, как умеет ��) и не расстаемся с пивом (но только иногда). А с #Heineken00 #теперьможно потому что этот ноль, который подходит не только каждой женщине, но и любому водителю. Лучше только дополнительные нолики в зарплате. ��
Чтобы разрушить существующие стереотипы и доказать, что безалкогольное пиво Heineken 0.0 можно пить в любой ситуации, бренд обратился к тем, к кому всегда приковано пристальное внимание и кому не прощают ошибок: селебрити. Константин Крюков решил с помощью алкотестера показать подписчикам, что Heineken 0.0 можно пить перед тем, как сесть за руль, а Лукерья Ильяшенко с Анной Седоковой весело разыграли своих друзей.
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Всем же знакома эта потрясающая в своей бессмысленности ситуация, когда проколото колесо и эвукуатор нужно ждать несколько часов. И главное же – никуда не уйдешь, приходиться сидеть в машине и придумывать себе развлечения. Мне в таком случае отлично помогает скоротать время? 1. Песня.�� иногда своя, если я в процессе работы над ней! 2. Игры в телефоне до тех пор, пока не сядет батарея.�� 3. Холодненькое пиво.�� Недавно открыл для себя безалкогольный #Heineken00 #теперьможно А чем вы себя занимаете в такой ситуации????
Нестандартные кампании – отличительная черта бренда Heineken. Так, например, в рамках фестиваля спорткаров Unlim 500+ бренд провел смелый эксперимент, предложив всем участникам и гостям фестиваля попробовать Heineken 0.0 и пройти медицинское свидетельствование. Результат – 0.00 промилле.
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