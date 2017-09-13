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Пресс-релизы

Трио Авишаи Коэна выступит в Москве

Фото: Пресс-служба
В этом году исполняется ровно десять лет с первого российского концерта одного из самых самобытных и популярных джазовых музыкантов, контрабасиста, композитора и вокалиста Авишаи Коэна. Это выступление состоялось на фестивале Усадьба Jazz в Архангельском в 2007 году и имело огромный успех среди посетителей фестиваля. 12 октября 2017 года Коэн вернется в Россию со своим трио, которое исполнит уже известные композиции и новый материал прославленного музыканта.
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Авишаи Коэн родился в одном из израильских кибуцев в 1970 году, и после обязательной службы в армии отправился учиться играть на контрабасе в Нью-Йорк, где поступил в Школу джаза. Свой первый год в США он называет самым тяжелым за всю жизнь: ему приходилось зарабатывать деньги на стройках, играть в парках и на улицах. Зато в возрасте 26 лет он получил предложение присоединиться к фьюжн-коллективу Origin легендарного пианиста Чика Кориа, который называл его не иначе как “гениальным композитором” и “отличным музыкантом”. Дальше Коэна ждала захватывающая дух карьера: он выступал с Бобби Макферрином, Рави Колтрейном, Леоном Паркером и Уинтоном Марсалисом, выпускал пластинки, всякий раз собиравшие отличную прессу и пользовался огромной популярностью среди меломанов и критиков.

Ему удалось найти свой, ни на кого не похожий музыкальный язык, который включает джаз, современную импровизационную музыку, ближневосточный и арабский фолк. Его композиции кажутся одновременно самобытными и узнаваемыми, потому что говорят о вещах, близких людям всех национальностей и культур.

 

“Музыка – это и есть свобода, – сказал он в интервью “Русскому репортеру” после выступления на фестивале Усадьба Jazz в Петербурге, – Она как река – настоящая. Она существует, присоединяешься ты к ней или нет. Ты не можешь взять музыку и сказать: “Это моя музыка”. Ты можешь к ней присоединиться, как можешь присоединиться к жизни – на пятьдесят лет или на двадцать. Мы присоединяемся, а потом покидаем ее. Я не знаю, что происходит потом. Я слишком занят удовольствием от жизни сейчас”.

12 октября 2017 года, Московский Международный Дом Музыки (Светлановский зал), Космодамианская набережная, дом 52, стр. 8. Начало в 19:00. 

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