В Москве соберут SEO-специалистов и интернет-маркетологов
Программой предусмотрены полезные практичные доклады, после которых каждый получит мощный заряд энергии и большую порцию новых полезных знаний для работы. Регистрация открыта с 10:00, а уже в 11:10 конференция начнется приветственным словом организатора – Дениса Нарижного.
В этот раз на семинаре делиться опытом будут девять практикующих SEO-специалистов: Николай Коноплянников, Алексей Чекушин, Станислав Поломарь, Дмитрий Севальнев, Дмитрий Шахов, Волков Алексей, Юрий Хаит, Сергей Сморовоз, Анна Серебрякова. Для читателей стоимость по промокоду DNIRU 3500р.
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