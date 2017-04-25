В Москве соберут SEO-специалистов и интернет-маркетологов

С 17 мая в Москве пройдет конференция от F1 для SEO-специалистов и интернет-маркетологов. Семинары F1 последние два года регулярно собирают SEO-специалистов из разных уголков России и стран СНГ.

Программой предусмотрены полезные практичные доклады, после которых каждый получит мощный заряд энергии и большую порцию новых полезных знаний для работы. Регистрация открыта с 10:00, а уже в 11:10 конференция начнется приветственным словом организатора – Дениса Нарижного.



В этот раз на семинаре делиться опытом будут девять практикующих SEO-специалистов: Николай Коноплянников, Алексей Чекушин, Станислав Поломарь, Дмитрий Севальнев, Дмитрий Шахов, Волков Алексей, Юрий Хаит, Сергей Сморовоз, Анна Серебрякова. Для читателей стоимость по промокоду DNIRU 3500р.