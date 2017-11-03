Луис Фонси пропустит церемонию American Music Awards ради концерта в Москве

Артиста номинировали на главную музыкальную премию года, но Фонси выбрал концерт в России.

Американское издание Billboard анонсировало список номинантов главной музыкальной премии года "American Music Awards – 2017". Пуэрториканец Луис Фонси, звезда хита "Despacito", клип на который собрал более 4 миллиардов просмотров в YouTube, может получить сразу 4 статуэтки премии из 10 возможных. Певец, под песни которого танцует весь мир, номинирован в категориях "Музыкальное видео года", "Лучшая поп-песня", "Лучший исполнитель латинской музыки" и "Дуэт года".

Церемония награждения состоится 19 ноября в Лос-Анджелесе, где сотни поклонников будут ждать появления Луиса Фонси на красной дорожке Театра Майкрософт, а потом и на его сцене. Но увидеть в этот день латиноамериканского певца посчастливится только российским фанатам – именно в этот день, 19 ноября, певец даст единственный в России концерт. На сцене клуба Stadium Фонси исполнит "Despacito" и все хиты.

"Я всегда хотел побывать в России и тем более, в ее сердце – столице. И теперь меня уже ничего не остановит", – сказал певец, комментируя приближающуюся поездку в Москву.