Луис Фонси пропустит церемонию American Music Awards ради концерта в Москве
Американское издание Billboard анонсировало список номинантов главной музыкальной премии года "American Music Awards – 2017". Пуэрториканец Луис Фонси, звезда хита "Despacito", клип на который собрал более 4 миллиардов просмотров в YouTube, может получить сразу 4 статуэтки премии из 10 возможных. Певец, под песни которого танцует весь мир, номинирован в категориях "Музыкальное видео года", "Лучшая поп-песня", "Лучший исполнитель латинской музыки" и "Дуэт года".
Церемония награждения состоится 19 ноября в Лос-Анджелесе, где сотни поклонников будут ждать появления Луиса Фонси на красной дорожке Театра Майкрософт, а потом и на его сцене. Но увидеть в этот день латиноамериканского певца посчастливится только российским фанатам – именно в этот день, 19 ноября, певец даст единственный в России концерт. На сцене клуба Stadium Фонси исполнит "Despacito" и все хиты.
"Я всегда хотел побывать в России и тем более, в ее сердце – столице. И теперь меня уже ничего не остановит", – сказал певец, комментируя приближающуюся поездку в Москву.
Это увлекательная головоломка, разгадать которую можно, лишь дойдя до последней страницы
Формат действа сочетает в себе хореографию и драматический театр
С программой "Сто часов счастья" выступит яркая вокалистка Мариам Мерабова
В маршруте квеста – памятные места столицы, связанные с Федором Михайловичем Достоевским
Впервые будет представлена обширная коллекция мужских аксессуаров и украшений
На данный момент на сайте Мособлгаза в специальном разделе размещен план отключения газа на текущий месяц
Мероприятие уже названо крупнейшей выставкой кукол в мире
Веселое семейство собак, практически ничем не отличается от любой другой семьи
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в селе Власово городского округа Шатура
На зимних каникулах в ДК им. Зуева покажут спектакль по мотивам популярного мультсериала
Новоиспеченная певица не смогла сдержать слез
Церемония будет очень скромной
Сегодня, 3 ноября, у спортсмена юбилей
Балерину извели обвинения в беспробудном пьянстве