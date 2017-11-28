В Музее Восстания Машин пройдет "Елка Трансформеров"
Костюмы, поражающие размером и детализацией, опытные аниматоры, проработанная талантливыми сценаристами программа и зрелищные эффекты смогут удивить и детей, и их родителей. Вас ждет шесть шоу в одном: дымовое шоу, крио-шоу, тесла-шоу, световое шоу, неоновое шоу и шоу трансформеров! Все элементы спектакля абсолютно безопасны.
По сюжету неутомимые ученые Леонардо и Арчибальд не могут пройти мимо новогодних чудес. Пытаясь объяснить их научными методами, братья не замечают очевидного – главный артефакт, способный освободить Снегурочку из рук страшного приспешника Мегатрона, находится в их собственной лаборатории, но что же это? Не пропустите новую праздничную часть семейной саги в Музее Восстания Машин! Новые декорации и костюмы, совершенно новые опыты, фокусы, танцы и песни! А в финале всех ждет зажигательная дискотека!
Музей Восстания Машин расположился в Волгоградском проспекте в здании в виде летающей тарелки. Снаружи гостей встречают гигантские герои кинофильма "Трансформеры", а внутри их ждут 14 тематических залов и еще более 300 персонажей из самых известных фильмов современности, выполненные из металла в натуральную величину.
В музее можно бегать, громко разговаривать, фотографировать, а некоторые экспонаты специально созданы для того, чтобы их трогали. В основу работы музея заложен принцип Art-recycle – искусство превращать металлолом и старые предметы, подлежащие утилизации, в удивительные арт-объекты.
Когда: с 23, 24, 30 декабря и с 2 по 9 января
Где: Волгоградский проспект, 42, к. 2
Стоимость: 1500 – 1700 руб (в стоимость билета входит посещение музея)
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