В Кремлевском Дворце пройдет рождественский гала-концерт звезд мирового балета
"Через историю одного человека мы показываем, что значат простые ценности жизни: любовь, дружба, взаимопомощь, – рассказывает Иван Васильев. – Мой герой, Скрудж, их забыл, перечеркнул, превратился в калькулятор. А он не один такой, вокруг много дураков".
Повесть о скупом мистере Скрудже, которого в ночь на Рождество посещают три духа прошлого, хореограф знает и любит. "Эта история меня сопровождала с детства, — продолжает хореограф. – Еще совсем маленьким я знал ее от начала до конца. Для меня это очень прочная ассоциация с Рождеством и Новым годом".
Музыку для постановки Иван выбирал сам. И выбрал Чайковского: пьесы из "Детского альбома" и цикла "Времена года", фрагменты из симфоний. "Это похоже на рождение мысли, – рассуждает Иван Васильев. – Вот она уже, кажется, есть, и нужно найти слова, чтобы ее высказать; и такие слова приходят, как будто бы сами. Так и с балетом: приходит такая музыка, на которую идеально проецируется все, что я хочу выразить".
В своей работе Иван Васильев опирается на двух союзников: чувство юмора и сплоченную команду, которая готова поддержать любые его начинания. Балет задуман "многонаселенным": в "Рождественской истории" на сцену выйдут Ирина Перрен, Иван Зайцев, Марат Шемиунов, Вероника Игнатьева, Валерия Запасникова, Анна Кулигина, Алексей Кузнецов, прошедшие вместе с Иваном через опыт первых постановок, и многие другие артисты, которых постановщик сумел воодушевить новым замыслом. На главную партию мистера Скруджа Иван Васильев "утвердил самого себя".
"Christmas балет-гала" уже стал ежегодным рождественским праздником балета, ярким культурным событием, местом встречи с исполнителями мирового масштаба, многогранным зеркалом, отражающим творческие интересы и тенденции современного мирового балетного искусства.
В этот вечер в преддверии самой волшебной ночи в году на сцене соберутся самые яркие мировые звезды балета, будут показаны лучшие композиции XX-XXI веков в постановке выдающихся хореографов, а изюминкой программы станет московская премьера.
6 000 зрителей станут свидетелями незабываемого праздника балета.
"Christmas балет-гала" – лучший подарок накануне Нового года для всех любителей балета мирового уровня!
Вечер проходит при поддержке Международного Центра Балета.
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