В Подмосковье пройдет чемпионат России по аэротрубным дисциплинам
На соревнованиях будут представлены все основные дисциплины:
Dynamic 2-way (динамические двойки)
Dynamic 4-way (динамические четверки)
Solo Freestyle (Фристайл)
FS 2-way (горизонтальные двойки)
FS 4-way (горизонтальные четверки)
FS 6-way (горизонтальные шестерки)
VFS 2-way (вертикальные двойки)
VFS 4-way (вертикальные четверки)
Программа мероприятия:
Дата
Время
Событие
6 декабря
10:00 – 20:00
Регистрация участников и тренировочные полеты
14:00 – 16:00
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
7 декабря
10:00 – 20:00
Регистрация участников, тренировочные полеты, жеребьевка команд
8 декабря
08:00 – 19:00
Соревнования
20:00 – 20:30
ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
20:30 – 21:00
Награждение первых победителей
9 декабря
10:00 – 19:00
Соревнования
19:00
ЗАКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
– награждение
– показательные выступления
– фуршет
– вечеринка в стиле "Диско"
22:00
– огненно-пиротехническое шоу с фейерверком
– фотосессия с огнем и огнеметами
Созданные изначально не для парашютного спорта аэродинамические трубы привлекли внимание спортсменов-парашютистов еще в начале 2000-х годов. В настоящее время по всему миру работает уже более трехсот аэродинамических установок, пригодных для полетов человека. Благодаря мощному воздушному потоку, способному имитировать свободное падение, аэротруба стала отличным спортивным тренажером, произведя революцию в обучении парашютистов.
Быстро завоевавшее популярность и любовь зрителей, это необычное устройство не может не привлекать: можно попробовать настоящее свободное падение без рисков, которых не избежать при совершении парашютных прыжков. "Путешествие" в аэродинамической трубе может стать первым шагом на пути к профессиональному спорту и заслуженно привлекает молодежь, жаждущую приключений и новых впечатлений.
В 2014 году аэротрубные дисциплины были признаны Международной Авиационной Федерацией (FAI), в 2015 году впервые прошел официальный Чемпионат Мира в аэротрубе. И только в этом году, несмотря на то, что уже состоялось несколько мировых соревнований, аэротрубные дисциплины были официально признаны Министерством спорта России и включены во Всероссийский реестр видов спорта. Предстоящий Чемпионат станет первым официальным российским Чемпионатом в этом направлении парашютного спорта.
Самым популярным среди зрителей видом стал фристайл (Solo Freestyle). Это дисциплина сродни балету, фигурному катанию или художественной гимнастике. Полет в потоке воздуха под музыку и с выполнением акробатических элементов – это особое искусство, быстро завоевавшее миллионы поклонников.
В соревнованиях примут участия спортсмены со всех уголков России, включая таких именитых, как Михаил Разомазов, Александр Рагулин, Ольга Бакулина, действующие рекордсмены Европы команда-четверка "Черная кошка" и другие. По итогам соревнований будет сформирована спортивная сборная команда Российской Федерации для выступления на Чемпионате Европы по аэротрубным дисциплинам, который пройдет в апреле 2018 года в Норвегии.
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