В Подмосковье пройдет чемпионат России по аэротрубным дисциплинам

С 6 по 9 декабря в аэродинамическом комплексе FREEZONE состоится первый официальный чемпионат России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта. В соревнованиях, которые пройдут под эгидой Федерации парашютного спорта России, примут участие как взрослые, так и юные спортсмены (с 8 до 18 лет) со всей страны.

На соревнованиях будут представлены все основные дисциплины:

Dynamic 2-way (динамические двойки)

Dynamic 4-way (динамические четверки)

Solo Freestyle (Фристайл)

FS 2-way (горизонтальные двойки)

FS 4-way (горизонтальные четверки)

FS 6-way (горизонтальные шестерки)

VFS 2-way (вертикальные двойки)

VFS 4-way (вертикальные четверки)

Программа мероприятия:

Дата Время Событие 6 декабря 10:00 – 20:00 Регистрация участников и тренировочные полеты 14:00 – 16:00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 7 декабря 10:00 – 20:00 Регистрация участников, тренировочные полеты, жеребьевка команд 8 декабря 08:00 – 19:00 Соревнования 20:00 – 20:30 ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 20:30 – 21:00 Награждение первых победителей 9 декабря 10:00 – 19:00 Соревнования 19:00 ЗАКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ – награждение – показательные выступления – фуршет – вечеринка в стиле "Диско" 22:00 – огненно-пиротехническое шоу с фейерверком – фотосессия с огнем и огнеметами

Созданные изначально не для парашютного спорта аэродинамические трубы привлекли внимание спортсменов-парашютистов еще в начале 2000-х годов. В настоящее время по всему миру работает уже более трехсот аэродинамических установок, пригодных для полетов человека. Благодаря мощному воздушному потоку, способному имитировать свободное падение, аэротруба стала отличным спортивным тренажером, произведя революцию в обучении парашютистов.

Быстро завоевавшее популярность и любовь зрителей, это необычное устройство не может не привлекать: можно попробовать настоящее свободное падение без рисков, которых не избежать при совершении парашютных прыжков. "Путешествие" в аэродинамической трубе может стать первым шагом на пути к профессиональному спорту и заслуженно привлекает молодежь, жаждущую приключений и новых впечатлений.

В 2014 году аэротрубные дисциплины были признаны Международной Авиационной Федерацией (FAI), в 2015 году впервые прошел официальный Чемпионат Мира в аэротрубе. И только в этом году, несмотря на то, что уже состоялось несколько мировых соревнований, аэротрубные дисциплины были официально признаны Министерством спорта России и включены во Всероссийский реестр видов спорта. Предстоящий Чемпионат станет первым официальным российским Чемпионатом в этом направлении парашютного спорта.

Самым популярным среди зрителей видом стал фристайл (Solo Freestyle). Это дисциплина сродни балету, фигурному катанию или художественной гимнастике. Полет в потоке воздуха под музыку и с выполнением акробатических элементов – это особое искусство, быстро завоевавшее миллионы поклонников.

В соревнованиях примут участия спортсмены со всех уголков России, включая таких именитых, как Михаил Разомазов, Александр Рагулин, Ольга Бакулина, действующие рекордсмены Европы команда-четверка "Черная кошка" и другие. По итогам соревнований будет сформирована спортивная сборная команда Российской Федерации для выступления на Чемпионате Европы по аэротрубным дисциплинам, который пройдет в апреле 2018 года в Норвегии.