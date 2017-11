Звезда "Голоса" даст концерт в Москве

18 ноября 2017 года в Колонном зале Дома Союзов состоится концерт яркой участницы проекта "Голос" Мариам Мерабовой. В программе "Сто часов счастья" прозвучат джазовые композиции и хиты советской эстрады.

Мариам Мерабова – джазовая певица безграничных вокальных возможностей, наделенная мощной энергетикой, сценическим обаянием и отменным вкусом. Она притягивает как магнит, увлекая любителей джаза, зрителей и партнеров по сцене в умопомрачительный водоворот эмоций, переведенных на язык джаза.

В своей ноябрьской программе Мариам представит вместе с коллегами по цеху любимые мелодии из золотого фонда советской песни, а также хиты из голливудских кинолент.

В далеком прошлом осталось обучение в Гнесинке и восхождение по крутой лестнице на музыкальный Олимп. На этом непростом пути творческая траектория сводила Мариам с выдающимися музыкантами. Среди них – Игорь Бриль, Алексей Козлов, Вячеслав Горский, Сергей Манукян, Олег Киреев, Давид Голощекин, Игорь Бутман, американский саксофонист Richard 'Richie' Cole, Эрик Мориенталь, Сергей Чипенко и группа "Транс Атлантик". Важными вехами на профессиональном пути стали запись альбома джазового проекта "Мирайф"; мюзикл We well rock you, который написал легендарный рок-музыкант Брайан Мэй в честь лидера группы Queen Фредди Меркьюри; а также многочисленные международные джазовые фестивали и проекты.

Сегодня Мариам Мерабова – в самом расцвете творческих сил, ее рейтинг у искушенной джазовой аудитории – как в России, так и за ее пределами – необычайно высок. Каждый концерт певицы – настоящее событие для тех, кто ценит и любит джазовую музыку, считая этот стиль самым живым и неустаревающим.

Мариам Мерабова, вокал

Проект Армена Мерабова MIRAIF

Центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ

Дирижер – Евгений Олейников

Начало в 19.00

Адрес Дома Союзов: ул.Б.Дмитровка, д.1 (м.Театральная)