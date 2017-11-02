Звезда "Голоса" даст концерт в Москве
Мариам Мерабова – джазовая певица безграничных вокальных возможностей, наделенная мощной энергетикой, сценическим обаянием и отменным вкусом. Она притягивает как магнит, увлекая любителей джаза, зрителей и партнеров по сцене в умопомрачительный водоворот эмоций, переведенных на язык джаза.
В своей ноябрьской программе Мариам представит вместе с коллегами по цеху любимые мелодии из золотого фонда советской песни, а также хиты из голливудских кинолент.
В далеком прошлом осталось обучение в Гнесинке и восхождение по крутой лестнице на музыкальный Олимп. На этом непростом пути творческая траектория сводила Мариам с выдающимися музыкантами. Среди них – Игорь Бриль, Алексей Козлов, Вячеслав Горский, Сергей Манукян, Олег Киреев, Давид Голощекин, Игорь Бутман, американский саксофонист Richard 'Richie' Cole, Эрик Мориенталь, Сергей Чипенко и группа "Транс Атлантик". Важными вехами на профессиональном пути стали запись альбома джазового проекта "Мирайф"; мюзикл We well rock you, который написал легендарный рок-музыкант Брайан Мэй в честь лидера группы Queen Фредди Меркьюри; а также многочисленные международные джазовые фестивали и проекты.
Сегодня Мариам Мерабова – в самом расцвете творческих сил, ее рейтинг у искушенной джазовой аудитории – как в России, так и за ее пределами – необычайно высок. Каждый концерт певицы – настоящее событие для тех, кто ценит и любит джазовую музыку, считая этот стиль самым живым и неустаревающим.
Мариам Мерабова, вокал
Проект Армена Мерабова MIRAIF
Центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ
Дирижер – Евгений Олейников
Начало в 19.00
Адрес Дома Союзов: ул.Б.Дмитровка, д.1 (м.Театральная)
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