Известный певец стал парфюмером
Парфюм "Романоф" станет третьим ароматом, созданным совместно со звездой, два предыдущих "Игра" Николая Баскова и "SOOKA" Мити Фомина уже нашли своих поклонников.
В 2015 году популярный актер Сергей Губанов, известный по российским и голливудским фильмам: "Расплата", "Высокие ставки", "Духless" "Заговоренный" и другим, основал свой бренд Sergey Gubanov EAU4U (вода для тебя). Бренд имеет линейку духов, состоящую из 15 ароматов, а также крем Cheerful morning for face. Ароматы создаются из компонентов, привезенных из Франции. Парфюм мирового качества с уникальными, селективными ароматами. Единственный бренд России, который производит качество по доступной цене.
В рекламной кампании парфюма приняла участие бывшая солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева, она же стала лицом аромата Sergey Gubanov fo Her. Сейчас линейка состоит из 15 ароматов: Sergey Gubanov fo Her, Sergey Gubanov fo Him и 10 ароматов EAU4U, которые идеально подходят как для мужчин, так и для женщин и именные парфюмы, созданные совместно с известными людьми: Парфюм Николая Баскова "Игра", Мити Фомина "SOOKA". Аромат "Романоф" будет представлен 28 октября на выставке "Интершарм".
12:00 -13:15 Сбор гостей
13:15 -14:15 Музыкальная программа Алексея Романоф
14:15– 15:00 Автографсессия, фотосессия, знакомство с ароматом
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