Известный певец стал парфюмером

В субботу, 28 октября, в день закрытия ежегодной выставки красоты "Интершарм" состоится выступление певца, основателя группы "Винтаж" Алексея Романоф, и презентация одноименного парфюма, созданного брендом Sergey Gubanov EAU4U. Познакомиться с новым ароматом и поздравить Алексея и Сергея с новинкой придут Ольга Орлова, Таня Терешина, Лолита, Митя Фомин и другие звезды.

Парфюм "Романоф" станет третьим ароматом, созданным совместно со звездой, два предыдущих "Игра" Николая Баскова и "SOOKA" Мити Фомина уже нашли своих поклонников.



В 2015 году популярный актер Сергей Губанов, известный по российским и голливудским фильмам: "Расплата", "Высокие ставки", "Духless" "Заговоренный" и другим, основал свой бренд Sergey Gubanov EAU4U (вода для тебя). Бренд имеет линейку духов, состоящую из 15 ароматов, а также крем Cheerful morning for face. Ароматы создаются из компонентов, привезенных из Франции. Парфюм мирового качества с уникальными, селективными ароматами. Единственный бренд России, который производит качество по доступной цене.

В рекламной кампании парфюма приняла участие бывшая солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева, она же стала лицом аромата Sergey Gubanov fo Her. Сейчас линейка состоит из 15 ароматов: Sergey Gubanov fo Her, Sergey Gubanov fo Him и 10 ароматов EAU4U, которые идеально подходят как для мужчин, так и для женщин и именные парфюмы, созданные совместно с известными людьми: Парфюм Николая Баскова "Игра", Мити Фомина "SOOKA". Аромат "Романоф" будет представлен 28 октября на выставке "Интершарм".

12:00 -13:15 Сбор гостей



13:15 -14:15 Музыкальная программа Алексея Романоф

14:15– 15:00 Автографсессия, фотосессия, знакомство с ароматом