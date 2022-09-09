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Энергоблок Белоярской АЭС полностью перевели на МОКС-топливо

Энергоблок Белоярской АЭС полностью перевели на МОКС-топливо

По итогам перезагрузки ядерного топлива вся активная зона реактора БН-800 Белоярской атомной электростанции переведена на уран-плутониевое МОКС-топливо. Это долгожданное событие для атомной отрасли, отметил старший вице-президент по научно-технической деятельности АО "ТВЭЛ" (топливный дивизион госкорпорации "Росатом") Александр Угрюмов.
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Сырьем для производства таблеток МОКС-топлива служит оксид плутония, который получают при переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) традиционных реакторов ВВЭР, и оксид обедненного урана, получаемого при обесфторивании гексафторида обедненного урана – ОГФУ.

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Серийные МОКС-ТВС впервые загрузили в активную зону реактора в январе 2020 года. Впервые полная перегрузка БН-800 МОКС-топливом состоялась спустя год – в январе 2021-го. При последующих двух перегрузках тепловыделяющиеся сборки заменили на инновационные МОКС-ТВС.

Также проведен капитальный ремонт главного циркуляционного насоса, заменена выемная часть, выполнены работы по техобслуживанию, отремонтированы насосы, теплообменники, парогенераторы и турбогенераторы. Проведен эксплуатационный контроль металла и сварных соединений трубопроводов, испытаны системы контроля герметичности оболочек с использованием метрологической сборки, сообщает пресс-служба "Росатома".

Завершение перевода реактора на МОКС-топливо позволит отработать эксплуатацию БН-800 на быстрых нейтронах при полной загрузке уран-плутониевым топливом и замкнутым ядерным топливным циклом, сообщил Александр Угрюмов.

"Это именно та веха, ради которой изначально проектировался БН-800, строился уникальный атомной энергоблок и автоматизированное производство топлива на ГХК. Передовые технологии рециклинга ядерных материалов позволят значительно расширить сырьевую базу атомной энергетики, перерабатывать облученное топливо вместо его хранения, а также снизить образующиеся объемы отходов", – рассказал он.

Использование МОКС-топлива позволит увеличить топливную базу отечественной атомной энергетики в десятки раз, подчеркнул глава Белоярской АЭС Иван Сидоров. Он уточнил, что в реакторе БН-800 после переработки можно будет использовать ОЯТ других АЭС.

В состав "ТВЭЛ" входят предприятия по фабрикации ядерного топлива, производству газовых центрифуг, конверсии и обогащению урана. В структуре дивизиона также работают научно-исследовательские и конструкторские организации.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Белоярская АЭС. Фото: Пресс-служба "Росатома"
Автор: 9 сентября 2022, 16:00 Источник: "Росатом" ✓ Надежный источник

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