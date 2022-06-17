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Экономика
Глава "Росатома" рассказал об экологических проектах госкорпорации

Глава "Росатома" рассказал об экологических проектах госкорпорации

На Петербургском международном экономическом форуме 17 июня состоялась организованная "Росатомом" панельная сессия "Экология для бизнеса или бизнес для экологии?". В рамках мероприятия генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев рассказал о проектах в сфере экологии и об их бизнес-составляющей.
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Участники сессии обсудили "зеленую" повестку, взаимодействие бизнеса и власти в реализации экопроектов и значимость экологии в контексте устойчивого развития. Также обсуждалась роль бизнеса в сохранении экоресурсов страны.

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Сессию открыла зампред правительства Виктория Абрамченко. Она отметила рост заинтересованности бизнеса в реализации экологических проектов. По ее словам, в 2021 году российские предприниматели вложили в экопроекты более триллиона рублей.

Вице-премьер уточнила, что в России ежегодно образуется около восьми миллиардов тонн промышленных отходов. "Росатом" активно участвует в их ликвидации, заявила она.

Зампред правительства отметила успешную работу госкорпорации по рекультивации крупнейшей свалки в Челябинске. Это значительно улучшило экологическую ситуацию в регионе, подчеркнула она.

"Рекультивировав свалку, мы решили две задачи: город получил экологически чистую территорию для проведения, в том числе, спортивных мероприятий, и, второе – мы в Челябинске – городе, который входит в 12 городов РФ с наиболее грязным воздухом – на 20% снизили выбросы вредных веществ в атмосферу", – сказала она.

Также представитель кабмина обратила внимание на другие проекты госкорпорации. В частности, "Росатом" занимается обезвреживанием и ликвидацией накопленных отходов и очисткой загрязненных территорий в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, ликвидирует накопленный экологический вред на полигоне "Красный Бор".

Фото: Росатом

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал об экологических проектах госкорпорации и их бизнес-составляющей. По его словам, в России ежегодно нарабатывается до 350 тысяч тонн самые опасных промышленных отходов I и II класса опасности.

Он отметил, что правительство поставило перед госкорпорацией задачу создать систему учета и контроля оборота таких отходов. Систему запустили в тестовом режиме в 2021 году совместно с бизнесом.

С 1 марта текущего года система работает в полноценном режиме. Сейчас в ней более 30 тысяч пользователей. "Теперь мы понимаем где что образуется, куда все свозится и как перерабатывается", – сказал Лихачев.

Также он обратил внимание на задачу правительства построить еще семь заводов, чтобы перекрыть весь спектр переработки наиболее опасных промышленных отходов. Заводы должны работать уже в 2025 году.

"Госкорпорация "Росатом" считает свои экологические проекты бизнесом, но относится к ним как к социально значимому служению. Экологические требования сейчас стали неотъемлемой частью правил игры. Для "Росатома" экология, конечно, это бизнес: мы обязаны считать цифры, считать умеем, но при этом это и служение, для чего, в том числе, и создавалась госкорпорация "Росатом"", – подчеркнул Лихачев.

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Фото: Росатом
Автор: 17 июня 2022, 15:36

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