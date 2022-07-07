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Жители Петербурга пожаловались Путину на неубранный в июле снег

Жители Петербурга пожаловались Путину на неубранный в июле снег

Жители Пулковского меридиана обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять меры в связи с горами токсичного снега, до сих пор не убранными в Петербурге. Горожане также выражают сожаление по поводу бездействия губернатора Александра Беглова, дискредитирующего сегодня достижения страны и российского народа. Также стало известно, что обращение к президенту по поводу неубранного снега написали и жители Приморского района, где на Мебельной улице тоже расположена огромная куча нерастаявшего снега.
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В Санкт-Петербурге по-прежнему остро стоит проблема неубранного снега, который до сих пор остается на снегоплавильных пунктах. Один их них располагается на территории муниципального округа Пулковский меридиан, недалеко от городского аэропорта. Устав от наличия гор токсичного снега, который, по всей видимости, никто убирать не планирует, местные жители решили пожаловаться на проблему непосредственно президенту страны.

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"Из-за того, что чиновники и губернатор А.Д. Беглов с начала зимы так и не разобрались с проблемой выпавшего снега, мы вынуждены каждый день дышать воздухом, наполненным едким и противным запахом. Учитывая, что окна летом никто не закрывает, то квартира, одежда и мебель пропитываются этой отвратительной вонью", – говорится в обращении.

Петербуржцы подчеркивают, что в сложившейся ситуации под угрозой находится не только здоровье горожан, но и экологическая обстановка, так как в почву попадают вредные и крайне опасные химические элементы, содержащиеся в растаявшем грязном снегу.

"Всем нам очень обидно, что бездействие нашего губернатора дискредитирует достижения нашей страны и народа. Разве можно себе представить, что мы запускаем спутники в космос, но не можем утилизировать весь снег во втором по значению городе страны? Просим Вас принять все необходимые меры и разобраться в данной ситуации", – пишут жители Пулковского меридиана.

Стоит отметить, что указанный в обращении снегоприемный пункт является не единственным, где в середине июля можно обнаружить все еще неубранные горы грязного снега. Так, гигантская куча снега вперемешку с мусором была замечена на Мебельной улице в Приморском районе. Комментируя ситуацию, муниципальный депутат Ирина Красавина заявила о необходимости обратиться в природоохранную прокуратуру, так как это является нарушением экологической безопасности и прав жителей на здоровый образ жизни со стороны Смольного.

Внимание на проблему обращают и представители экспертного сообщества, заявляя об опасности для горожан, которую представляют эти неубранные кучи снега. Объясняя причины, почему снежные массы до сих пор не растаяли, руководитель северо-западной общественной экологической организации "Зеленый Крест", эколог Юрий Шевчук напомнил, что коммунальные службы вместе со снегом "сгребли всякую органику", которая не пролезла через снегоплавильные решетки и начала вонять.

"Если идет гнилостный запах – это естественно представляет опасность. Во время гниения выделяются токсины, которые сами по себе являются опасными, именно поэтому этот запах для нас неприятен", – уточнил эколог.

Напомним, проблемы с уборкой снега в Северной столице начались с приходом первых снегопадов в конце ноября прошлого года. Несмотря на заявления губернатора Александра Беглова о полной готовности города к любым чрезвычайным ситуациям в осенне-зимний период, коммунальные службы оказались не оснащены необходимым количеством техники, требуемой для эффективной работы в таких условиях, а Смольный фактически провалил снегоуборочную кампанию, что привело к затянувшемуся «снежному коллапсу».

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Фото: peterburg-news.ru/
Автор: 7 июля 2022, 14:44

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