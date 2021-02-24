В подмосковной деревне Жуковка загорелся ресторан

В подмосковной "Жуковке"случился инцидент. Уточняется, что загорелся местный ресторан.
По информации издания "Москва 24" пламя перекинулось на соседнее здание. На месте работают экстренные службы.
В подмосковной "Жуковке"случился инцидент. Уточняется, что загорелся местный ресторан.
По информации издания "Москва 24" пламя перекинулось на соседнее здание. На месте работают экстренные службы.
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