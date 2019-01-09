Люди покинули покосившийся Крымский мост

С завидным упорством украинцы продолжают распространять небылицы о переправе через Керченский пролив. В СМИ Незалежной то и дело муссируется тема проседания и перекоса Крымского моста. Масла в огонь добавляют местные блогеры, публикующие фотографии пустой трассы.



Строительство переправы изначально велось с нарушениями, уверен научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук (РАН) Юрий Медовар. По его словам, для создания земляной насыпи Крымского моста был использован непригодный грунт. Для замены нужно потратить почти три миллиарда рублей, цитирует ученого украинское издание "Обозреватель", известное публикациями сомнительной информации о новой трассе.

Геология вообще имеет критическое значение для устойчивости подобного сооружения. Медовар напомнил, что тектонические плиты под трассой через Керченский пролив постоянно движутся. Проблемы уже начались, утверждает он: одни опоры переправы проседают, а другие поднимаются, что приводит к перекосам конструкции.

Эксперты предупреждают, что проблемы с конструкциями Крымского моста сделают невозможной запуск его железнодорожной части. "С одной стороны, идет осадка, с другой – выпирают сваи, их выталкивает на поверхность, и получается перекос, а на ж/д такого не должно быть, должна быть идеальная поверхность", – пояснил Медовар.





Он напомнил, что железнодорожные составы весят около шести тысяч тонн. Их движение будет создавать дополнительную нагрузку на опоры Крымского моста и ускорит износ конструкций, уверен ученый.

Информационную истерию вокруг трассы через Керченский пролив нагнетают и украинские блогеры. На этой ниве накануне отметилась пользователь Twitter RoksolanaToday&Крым. Комментатор опубликовала на своей странице фотографию зимнего Крымского моста. На снимке часть трассы занесена снегом, видны следы проезжавших автомобилей. Однако в кадре транспортных средств не оказалось.

Осторожно!

Заторы и пробки!

Мильоны паломников едут на Рождество в сакральный для российского православия Крым!

вчера ехали... pic.twitter.com/Yxg0swuk9v — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 8 января 2019 г.

Фотографию переправы через Керченский пролив пользователь снабдила язвительным комментарием: "Осторожно! Заторы и пробки! Мильоны паломников едут на Рождество в сакральный для российского православия Крым! вчера ехали… (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".





Напомним, что автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто в середине мая прошлого года. Первым трассу испытал президент России Владимир Путин. С того момента в обе стороны по ней проехали 3,5 миллиона транспортных средств.

Сейчас продолжается строительство железнодорожной части Крымского моста. Первые пассажирские и грузовые поезда планируется пустить по ней к концу 2019 года.