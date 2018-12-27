Сделано шокирующее заявление о перекосе Крымского моста

Россия не сможет запустить поезда в Крым. По мнению научного сотрудника Института водных проблем РАН Юрия Медовара, железнодорожные составы гораздо тяжелее автомобилей, поэтому опоры моста через Керченский пролив перекосит.



Ученый отметил, что груженый поезд весит примерно шесть тысяч тонн. "Вот пойдут эти шесть тысяч тонн на две опоры – посмотрим, в какую сторону их перекосит", – цитирует Медовара украинское издание Obozrevatel, известное периодическими публикациями фейковых новостей о Крымском мосте.

По словам сотрудника Института водных проблем РАН, железнодорожную часть моста через Керченский пролив хотели открыть вместе с автомобильной. Медовар отметил, что для приемки трассы нужно сделать сосредоточенную нагрузку, посмотреть на осадку.

На Крымском мосту, посетовал ученый, одни сваи выталкиваются на поверхность, а другие проседают. Это делает невозможным запуск железной дороги, уверен он. "На ж/д такого не должно быть, должна быть идеальная поверхность", – пояснил Медовар.





По его словам, в России проблемы Крымского моста замалчиваются. При строительстве переправы было нарушено множество норм и правил, уверен Медовар.

Ранее ученый говорил о проседании опор моста через Керченский пролив со скоростью 89 миллиметров в год. Когда по переправе пойдет первый поезд, предупредил Медовар, может произойти перекос, что чревато сходом состава с рельсов, полагает он.





Движение по автомобильной части трассы открыл в середине мая этого года президент России Владимир Путин. Железная дорога на Крымском мосту по плану должна быть построена к концу следующего года.