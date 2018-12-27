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Сделано шокирующее заявление о перекосе Крымского моста

Украинцы продолжают распространять небылицы про Крымский мост. Фото: www.globallookpress.com
Россия не сможет запустить поезда в Крым. По мнению научного сотрудника Института водных проблем РАН Юрия Медовара, железнодорожные составы гораздо тяжелее автомобилей, поэтому опоры моста через Керченский пролив перекосит.  
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Ученый отметил, что груженый поезд весит примерно шесть тысяч тонн. "Вот пойдут эти шесть тысяч тонн на две опоры – посмотрим, в какую сторону их перекосит", – цитирует Медовара украинское издание Obozrevatel, известное периодическими публикациями фейковых новостей о Крымском мосте.  

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Крымский мост

По словам сотрудника Института водных проблем РАН, железнодорожную часть моста через Керченский пролив хотели открыть вместе с автомобильной. Медовар отметил, что для приемки трассы нужно сделать сосредоточенную нагрузку, посмотреть на осадку.  

На Крымском мосту, посетовал ученый, одни сваи выталкиваются на поверхность, а другие проседают. Это делает невозможным запуск железной дороги, уверен он. "На ж/д такого не должно быть, должна быть идеальная поверхность", – пояснил Медовар.

Строительство железной дороги по Крымскому мосту в самом разгаре. Фото: www.globallookpress.com

По его словам, в России проблемы Крымского моста замалчиваются. При строительстве переправы было нарушено множество норм и правил, уверен Медовар.  

Ранее ученый говорил о проседании опор моста через Керченский пролив со скоростью 89 миллиметров в год. Когда по переправе пойдет первый поезд, предупредил Медовар, может произойти перекос, что чревато сходом состава с рельсов, полагает он.  

Автомобильная часть Крымского моста пользуется большой популярностью. Фото: most.life/multimedia

Движение по автомобильной части трассы открыл в середине мая этого года президент России Владимир Путин. Железная дорога на Крымском мосту по плану должна быть построена к концу следующего года.

Автор: Иван Поляков27 декабря 2018, 12:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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