Взрывы у Крымского моста: сделано шокирующее заявление
Чрезвычайная ситуация возникла в понедельник, 21 января. Загорелись два танкера под флагом Танзании – "Канди" и "Маэстро". Более 10 человек погибли.
Ситуация продолжила развиваться 23 января, когда на кораблях начали рваться швартовые тросы. Спустя два дня в район происшествия прибыла группа спасателей. Она приступила к обследованию акватории рядом с аварийными танкерами. Между тем специалисты исключили какую-либо угрозу Крымскому мосту.
Тем не менее, пока справиться с пожарами недалеко от переправы через Керченский пролив не получается, порошковое тушение горящих кораблей не дало результатов, сообщили в Росморречфлоте. Сообщается, что судно "Спасатель Демидов" истратило три тонны порошка, но возгорание даже не уменьшилось.
В Росморречфлоте отмечают, что сохраняется угроза взрыва горящих танкеров. "Горение относительно небольшое", – отметили в ведомстве. На работу Крымского моста происшествие никак не повлияло, он функционирует в штатном режиме.
Автомобильная часть переправы через Керченский пролив открылась в середине мая прошлого года. С тех пор по ней проехали почти четыре миллиона человек в обе стороны. Сначала проезд открылся для легковых автомобилей, а позже - для грузовых.
В настоящее время строители продолжают возведение железнодорожной части Крымского моста. Пересечь Керченский пролив на поезде можно будет уже к концу этого года.
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