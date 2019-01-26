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Регионы

К покосившемуся Крымскому мосту срочно направили спасателей

Недалеко от Крымского моста загорелись танкеры. Фото: most.life/multimedia
В районе Керченского пролива крайне неспокойно, происшествия там случаются регулярно. На днях у Крымского моста произошли взрывы. Несмотря на то, что сейчас обстановка спокойная, в район переправы были направлены спасатели.  
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Бригада прибыла в Черное море в пятницу, 25 декабря, сообщает "Керчь.ФМ". Специалисты приступили к обследованию акватории рядом с аварийными танкерами "Канди" и "Маэстро", которые загорелись недалеко от Крымского моста 21 января.  

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 Крымский мост

Крымский мост

Не исключено, что спасатели поднимутся на суда. В Росморречфлоте отметили, что обсуждается вариант высадки на носовую часть для попытки отдать якорь. Спасательные суда орошают танкеры и пытаются потушить пожар.  

Сообщается, что "Маэстро" стоит на одном из якорей. Что касается "Канди", который начал дрейфовать, то танкер держит на буксире судно "Спасатель Демидов". Морской навигации у Крымского моста происшествия не помешало.  

Длина Крымского моста – около 20 километров. Фото: most.life/multimedia

Два судна загорелись в понедельник, 21 января. Оба ходят под флагом Танзании. Погибли более 10 человек. 23 января на танкерах начали рваться швартовые тросы. Крымскому мосту происшествие не угрожает. 

Трасса через Керченский пролив была открыта 15 мая прошлого года. С тех пор по ней проехали почти четыре миллиона автомобилей из Кубани в Крым и обратно.  

Железнодорожная часть Крымского моста будет открыта в конце 2019 года. Фото: most.life/multimedia

Сейчас строители возводят железнодорожную часть переправы. Однако некоторые эксперты предостерегают Россию от запуска поездов по Крымскому мосту.  

Научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук (РАН) Юрий Медовар утверждает, что переправа построена на непригодном для такого массивного сооружения грунте. По словам ученого, тектонические плиты под Крымским мостом постоянно движутся, что приводит к перекосам конструкции. 

Автор: Иван Поляков26 января 2019, 08:10
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Как Путин открыл Крымский мост

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