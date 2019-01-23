"Жуткое убожество!": проблемы Крымского моста взорвали Сеть

Поведение украинцев довело российских пользователей Сети. СМИ и комментаторы Незалежной то и дело врут про Крымский мост, раскручивают вокруг переправы информационную истерию. Каждую трудность на трассе украинцы подают как серьезную неприятность, которая грозит остановкой строительства. Некоторые не выдерживают подобной наглости и высказывают все, что думают о некогда братской республике и ее жителях.



Очередной повод для злорадства украинцам дали небольшие трудности при строительстве железнодорожного перехода к Крымскому мосту в районе поселка Багерово в Ленинском районе полуострова. Местное издание "Керчь.ФМ" сообщило о необходимости соорудить насыпь, которая может перекрыть дорогу на Керчь.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не допустить разрыва транспортного сообщения. Он отметил, что для обеспечения безопасности всех видов транспорта было решено не перекрывать движение на участке при строительстве трассы через Керченский пролив.

Украинские СМИ мгновенно представили это как полномасштабную проблему. "В Крыму произошло новое ЧП из-за Керченского моста" – с таким заголовком вышел материл в издании "Обозреватель", которое постоянно публикует небылицы про Крымский мост.





На очередные вбросы отреагировали в популярной соцсети Twitter. Пользователь Константин Симонов оставил на своей странице эмоциональный пост, где крепко приложил клеветников. "Украинцы отыскали очередную проблему у Крымского моста – для строительства железной дороги необходимо соорудить новую насыпь. Рабочая ситуация, ничего особенного, но подают так, будто строительство моста вот-вот остановят", – написал он.

Украинцы отыскали очередную проблему у Крымского моста - для строительства железной дороги необходимо соорудить новую насыпь. Рабочая ситуация, ничего особенного, но подают так, будто строительство моста вот-вот остановят. (1) — Константин Симонов (@ich_Mitra) 23 января 2019 г.

Врущих про Крымский мост украинцев комментатор назвал "нелепыми". "Разбазарить собственную страну и сидеть по уши в д*рьме, но обязательно смаковать любой негатив из России. Жуткое убожество!" – заключил обозленный пользователь.

Какие же хохолики нелепые. Разбазарить собственную страну и сидеть по уши в д*рьме, но обязательно смаковать любой негатив из России. Жуткое убожество! (2) — Константин Симонов (@ich_Mitra) 23 января 2019 г.

Крымский мост строится в два этапа. На первом была возведена автомобильная часть. Она открылась в мае прошлого года. С тех пор по переправе проехали почти четыре миллиона транспортных средств – легковых автомобилей и большегрузов.

К концу 2019 года откроется железнодорожная часть Крымского моста. Строительство идет по графику, уложено уже треть рельсов.