За проезд по Крымскому мосту начали сажать

Каждый год в Незалежной заводятся десятки дел против "сепаратистов", под катком басманного украинского правосудия оказываются люди, критикующие нынешнюю власть. И если раньше посадить могли за посты политического характера в социальных сетях, то теперь украинцы могут оказаться в заключении за позитивные отзывы о Крымском мосте, сообщают пользователи Сети.



Чудовищную историю рассказал своим подписчикам в Twitter Константин Симонов. "Писал на днях, что СБУ ставит на контроль проехавших по Крымскому мосту украинцев как неблагонадежных. Оказалось, что это еще цветочки. Укрорейх в самом своем расцвете – человеку на Западной Украине шьют дело за позитивный отзыв про Крымский мост в соцсетях", – написал он.

По словам Симонова, несчастного обвинили "то ли в сепаратизме, то ли бог знает еще в чем". По сообщениям блогера, человека закрыли в следственном изоляторе временного содержания. "Как в СБУ связали сепаратизм и Крымский мост лично мне не совсем понятно. Видимо, раз позитивно отзываешься о мосте, то ты априори "ватник" и "сепаратист", – заключил комментатор.

К сожалению, проверить достоверность сведений Константина Симонова пока невозможно. Пользователь Twitter ссылается на собственные украинские источники. Ранее он же утверждал, что спецслужбы Незалежной берут под особый контроль проехавших по Крымскому мосту и клеймят их как неблагонадежных.

Писал на днях, что СБУ ставит на контроль проехавших по Крымскому мосту украинцев как неблагонадежных. Оказалось, что это еще цветочки. Укрорейх в самом своем расцвете - человеку на Западной Украине шьют дело за позитивный отзыв про Крымский мост в соцсетях. — Константин Симонов (@ich_Mitra) 17 января 2019 г.

Человека обвинили то ли в сепаратизме, то ли бог знает в чем еще, закрыли в сизо, идет следствие. Как В СБУ связали сепаратизм и Крымский мос т лично мне не совсем понятно. Видимо, раз позитивно отзываешься о мосте, то ты априори "ватник" и "сепаратист". — Константин Симонов (@ich_Mitra) 17 января 2019 г.

На Украине вообще очень трепетно относятся ко всему, что связано с переправой. Блогеры и эксперты то и дело говорят о проседании, трещинах и прочих выдуманных проблемах Крымского моста, а чиновники утверждают, что трасса через Керченский пролив – это пиар-проект российского руководства.





Тем не менее страшилки в украинских СМИ не останавливает людей от пользования переправой. Количество автомобилей, проехавших по Крымскому мосту с момента его запуска в мае прошлого года, приближается к четырем миллионам. Люди активно ездят как на полуостров, так и в противоположном направлении – на Кубань.

Напомним, трасса через Керченский пролив вводится в эксплуатацию поэтапно. Первой была запущена автомобильная часть. Сначала Крымский мост открыли для легковых транспортных средств, а затем разрешили проезд большегрузных автомобилей.





В скором времени по Крымскому мосту будет запущено движение железнодорожных составов. Ожидается, что это даст толчок развитию экономики, в том числе увеличит туристический поток на полуостров.