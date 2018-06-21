Жуткое месиво: Крымский мост залило кровью

На Крымском мосту пролилась кровь. Погиб рабочий, задавленный огромным краном с грузом. Это первая гибель человека на путепроводе, открытом больше месяца назад, но, вполне возможно, что не последняя. Украина уже давно вынашивает планы атаки моста, а тамошние националисты способны устроить на нем кровавую провокацию.



О смерти рабочего сообщило в четверг, 21 июня, Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Правда, трагедия произошла еще 27 мая во время строительства железнодорожной арки на участке между косой и островом Тузла в Темрюкском районе Краснодарского края.

Сообщается, что один из крановщиков, перед тем как развернуть кран с грузом, не убедился, что в зоне маневра нет людей. В результате смертельные травмы получил бетонщик: его придавило грузом подъемника к металлическому ограждению рабочего моста. Смерть была мгновенной.



Как и полагается, по факту случившегося возбудили уголовное дело по части 2 109-й статьи Уголовного кодекса "Причинение смерти по неосторожности". Нет сомнений, что правоохранительные органы во всем разберутся и накажут виновного.

Но гибель рабочего может показаться незначительной неприятностью по сравнению с тем, какие проблемы могут создать для России на Крымском мосту наши украинские "доброжелатели". Официальному Киеву и прикормленным им радикалам открывшийся больше месяца назад путепровод по-прежнему не дает спать спокойно. В Незалежной периодически раздаются призывы в пользу захвата моста или его уничтожения. И не факт, что рано или поздно звучащие с Украины угрозы не воплотятся в реальность.

Так, еще до открытия моста агрессивные намерения высказывали радикалы из "Добровольческого движения ОУН" (запрещенная в России экстремистская организация. – Прим. ред.). "Россия – как раковая опухоль. Ее надо удалять", – заявил глава движения Александр Коханивский и анонсировал проведение антироссийской акции на Крымском мосту в день его открытия. Однако церемония в итоге прошла штатно, никаких бесноватых националистов на мосту не появилось.





Своими не совсем здоровыми фантазиями делился и депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Дорогу через Керченский пролив он окрестил "вражеской инфраструктурой", посетовав, что она соединяет "оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора".

На этом поток шизофреничного сознания украинского парламентария не закончился. Мосийчук заявил, что мог бы лично взорвать Крымский мост. Но выдвинул условие – сделает он это лишь в том случае, если станет министром обороны.

Угрозами в адрес России разразились и на Западе. В колонке в авторитетном американском издании The Washington Examiner журналист Том Роган призвал нанести удар с воздуха по путепроводу, а для пущей убедительности даже дал инструкцию, как лучше всего это сделать. По словам автора, точечные воздушные удары сделают мост непригодным для использования.

По мнению Рогана, такая атака позволит снизить количество жертв, но в то же время прервать сообщение между Крымом и Кубанью. Даже частичное разрушение путепровода станет серьезным сигналом, что Киев не согласен с политикой Москвы в отношении полуострова, добавил журналист.

В итоге разгорелся международный скандал, российский МИД выступил с резким осуждением автора. Сам американский журналист ответил, что нисколько не сожалеет о сказанном, и добавил, что получил поддержку от украинской стороны. По его словам, он "замечательно поговорил" на этот счет с главой МИД Незалежной Павлом Климкиным.





Ничего удивительно в этом нет, ведь нанесение удара по мосту уже обсуждали в Киеве, причем не в каких-то маргинальных кругах, а на самом высоком уровне. По признанию бывшего заместителя начальника Генштаба вооруженных сил страны Игоря Романенко, Украина могла бы использовать для этих целей авиацию, а также ракетные установки наземного и морского базирования. "Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма", – сказал генерал.

Судя по заявлениям наших украинских "партнеров", а также их западной "группы поддержки", Крымский мост так просто в покое не оставят. Для Киева он, очевидно, как кость в горле, ведь, связав полуостров с "большой землей", Россия серьезно укрепляет свои позиции в Северном Причерноморье, лишая Незалежную даже призрачных шансов на возвращение региона.