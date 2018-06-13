На Крымском мосту произошла трагедия
Авария случилась на 136-м километре трассы Керчь – Новороссийск. По словам свидетеля происшествия, жертвой ДТП стал водитель Peugeot 307.
Очевидец предположил, что тот заснул за рулем, передает радиостанция "Керчь.ФМ". Автомобиль врезался в барьерное ограждение. "Будьте внимательны за рулем!" – резюмировал свидетель трагедии.
Ранее стало известно, что первая авария на Крымском мосту произошла 1 июня. ДТП случилось через километр после въезда на переправу со стороны Тамани. К счастью, обошлось без пострадавших.
В аварию попали пассажирский автобус и легковой автомобиль. Правоохранители называли основными нарушениями на Крымском мосту остановки для фотографирования и превышение скорости.
Напомним, что президент России Владимир Путин 15 мая открыл "стройку века" для пассажирского движения. Первым по путепроводу проехал глава государства за рулем КамАЗа.
На открытие моста крайне нервно отреагировали на Западе. А постпред украинского президента на полуострове Борис Бабин вовсе заявил, что запуск пассажирского движения по Крымскому мосту принес России кучу неприятностей.
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