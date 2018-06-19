Порошенко поплатился за мерзкую выходку против России
Капитан захваченного "Норда" Владимир Горбенко может выехать в Крым. Соответствующее решение огласил 19 июня Херсонский городской суд. По словам пресс-секретаря базирующейся в Киеве прокуратуры Крыма Татьяны Тихончик, Горбенко избрана мера пресечения в виде залога, при этом он по необходимости обязан сообщать о своем месте пребывания и в случае вызова являться к следователю.
Сам моряк отметил, что тяжело переносил заключение. По его словам, за последние несколько дней он перенес два гипертонических криза, вызванные в изолятор доктора зафиксировали крайне высокое внутричерепное давление – 210 на 100. "Медики принимали решения меня госпитализировать, потом, когда услышали информацию, что меня будет охранять конвой, отказывались меня оставлять в больнице", – подчеркнул Горбенко.
Эпопея с "Нордом" началась 25 марта, когда украинские пограничники, действуя в лучших традициях печально известных сомалийских пиратов, захватили российский рыболовецкий траулер "Норд" с десятью членами экипажа – гражданами России.
Капитана траулера обвинили в нарушении порядка въезда на "временно оккупированную территорию Украины с целью причинения интересам государства" и пригрозили лишением свободы сроком до пяти лет. Другим членам экипажа было запрещено покидать Незалежную по имеющимся у них российским паспортам, поскольку в Киеве по-прежнему отказываются считать полуостров частью России. Тем не менее, двум морякам удалось прорваться в Белоруссию. У других сотрудники Госпрогранслужбы Незалежной изъяли загранпаспорта и составили на них протоколы о якобы попытке незаконного пересечения государственной границы.
В Москве за последние несколько лет уже привыкли к шизофрении по ту сторону российско-украинской границы, но с таким наглым и откровенным рейдерством мириться были не намерены, поэтому вскоре Киеву "прилетела ответка". 4 мая ФСБ сообщила о задержании у мыса Тарханкут на западном побережье Крыма украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", приписанным к порту Очаков в Незалежной. В ведомстве пояснили, что траулер занимался браконьерством, незаконно добывая камбалу-калкана сетными орудиями лова в экономической зоне России. Экипаж судна из пяти человек был доставлен на полуостров для проведения процессуальных действий, а капитану избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Но этим комплекс мер по приведению в чувство распоясавшегося Киева не ограничились. 22 мая пришли сообщения о задержании российскими пограничниками на траверзе Бердянска еще двух украинских судов, следовавших из Мариуполя – крупнейшего порта Незалежной на Азовском море.
Ну а далее накала ситуации не выдержали уже в Киеве, где разразились традиционной истерикой в духе "А нас то за что?!". В Госпогранслужбе Незалежной пожаловались, что российские сторожевые корабли на Азове с конца апреля задерживают и досматривают все суда, которые следуют в Мариуполя. Предпринятые Москвой меры в ответ на пиратство украинских пограничников в Киеве назвали "жесткой политикой".
Вполне вероятно, что освобождение капитана "Норда" было "жестом доброй воли" со стороны Киева (если к нынешней украинской власти вообще применимы такие понятия), который таким образом посылает Москве сигнал с предложением "замять" ситуацию и забыть о случившемся. По всей видимости, инициаторы провокации с задержанием российского судна не ожидали подобного ответа на свою авантюру, поэтому как только Москва начала применять симметричные меры в Киеве, как это часто бывает, поджали хвосты и начали во весь голос вопить о пресловутой "российской агрессии".
Но если Порошенко думает, что в Кремле так просто забудут о рейдерстве украинских пограничников, то он сильно ошибается. Россия за последние месяцы приняла должные меры по охране своих судов в акватории Азовского и Черного морей, более того, в борьбу против украинского пиратства готов включиться Черноморский флот. Также необходимо учитывать фактор недавно открывшегося Крымского моста, для охраны которого Россия разместила мощную военную группировку в районе Керченского пролива, включающую военно-морские силы, комплексы противовоздшуной обороны и многое другое.
При этом Москва, в случае новых актов агрессии на море со стороны Незалежной, легко может заблокировать выход из Азовского моря в Черное, таким образом полностью закрыв украинские порты в Мариуполе и Бердянске. Наученная горьким опытом, зная, что Киев не брезгует откровенным пиратством, Москва будет более комплексно подходить к охране своих южных морских рубежей, не допуская и намека на беспредел со стороны бандитской Госпогранслужбы Украины. Таким образом, захватив "Норд", Киев в очередной раз выстрелил себе в ногу. Впрочем, удивляться тут нечему – самоубийственная, оголтелая антироссийская политика Незалежной в итоге оборачивается как имиджевыми, так и экономическими потерями.
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