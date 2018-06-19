Порошенко поплатился за мерзкую выходку против России

Президент Украины Петр Порошенко дорого заплатил за мартовскую провокацию на Азовском море, когда пограничники Незалежной решились на рейдерский захват российского рыболовного судна "Норд". Москва ответила рядом мер, которые заметно остудили пыл украинских сорвиголов. Во вторник, 19 июня, пришло сообщение, что Киев наконец-то отпустил капитана "Норда" и позволил ему выехать в Крым. Но если Порошенко надеется, что ситуация с захваченным судном так просто сойдет ему с рук, то зря: Россия сделала выводы из ситуации и намерена усиливать контроль за акваторией Азовского моря. Нынешнему киевскому режиму это не сулит ничего хорошего.

Капитан захваченного "Норда" Владимир Горбенко может выехать в Крым. Соответствующее решение огласил 19 июня Херсонский городской суд. По словам пресс-секретаря базирующейся в Киеве прокуратуры Крыма Татьяны Тихончик, Горбенко избрана мера пресечения в виде залога, при этом он по необходимости обязан сообщать о своем месте пребывания и в случае вызова являться к следователю.

Сам моряк отметил, что тяжело переносил заключение. По его словам, за последние несколько дней он перенес два гипертонических криза, вызванные в изолятор доктора зафиксировали крайне высокое внутричерепное давление – 210 на 100. "Медики принимали решения меня госпитализировать, потом, когда услышали информацию, что меня будет охранять конвой, отказывались меня оставлять в больнице", – подчеркнул Горбенко.

Эпопея с "Нордом" началась 25 марта, когда украинские пограничники, действуя в лучших традициях печально известных сомалийских пиратов, захватили российский рыболовецкий траулер "Норд" с десятью членами экипажа – гражданами России.

Капитана траулера обвинили в нарушении порядка въезда на "временно оккупированную территорию Украины с целью причинения интересам государства" и пригрозили лишением свободы сроком до пяти лет. Другим членам экипажа было запрещено покидать Незалежную по имеющимся у них российским паспортам, поскольку в Киеве по-прежнему отказываются считать полуостров частью России. Тем не менее, двум морякам удалось прорваться в Белоруссию. У других сотрудники Госпрогранслужбы Незалежной изъяли загранпаспорта и составили на них протоколы о якобы попытке незаконного пересечения государственной границы.

В Москве за последние несколько лет уже привыкли к шизофрении по ту сторону российско-украинской границы, но с таким наглым и откровенным рейдерством мириться были не намерены, поэтому вскоре Киеву "прилетела ответка". 4 мая ФСБ сообщила о задержании у мыса Тарханкут на западном побережье Крыма украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", приписанным к порту Очаков в Незалежной. В ведомстве пояснили, что траулер занимался браконьерством, незаконно добывая камбалу-калкана сетными орудиями лова в экономической зоне России. Экипаж судна из пяти человек был доставлен на полуостров для проведения процессуальных действий, а капитану избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Но этим комплекс мер по приведению в чувство распоясавшегося Киева не ограничились. 22 мая пришли сообщения о задержании российскими пограничниками на траверзе Бердянска еще двух украинских судов, следовавших из Мариуполя – крупнейшего порта Незалежной на Азовском море.





Ну а далее накала ситуации не выдержали уже в Киеве, где разразились традиционной истерикой в духе "А нас то за что?!". В Госпогранслужбе Незалежной пожаловались, что российские сторожевые корабли на Азове с конца апреля задерживают и досматривают все суда, которые следуют в Мариуполя. Предпринятые Москвой меры в ответ на пиратство украинских пограничников в Киеве назвали "жесткой политикой".

Вполне вероятно, что освобождение капитана "Норда" было "жестом доброй воли" со стороны Киева (если к нынешней украинской власти вообще применимы такие понятия), который таким образом посылает Москве сигнал с предложением "замять" ситуацию и забыть о случившемся. По всей видимости, инициаторы провокации с задержанием российского судна не ожидали подобного ответа на свою авантюру, поэтому как только Москва начала применять симметричные меры в Киеве, как это часто бывает, поджали хвосты и начали во весь голос вопить о пресловутой "российской агрессии".

Но если Порошенко думает, что в Кремле так просто забудут о рейдерстве украинских пограничников, то он сильно ошибается. Россия за последние месяцы приняла должные меры по охране своих судов в акватории Азовского и Черного морей, более того, в борьбу против украинского пиратства готов включиться Черноморский флот. Также необходимо учитывать фактор недавно открывшегося Крымского моста, для охраны которого Россия разместила мощную военную группировку в районе Керченского пролива, включающую военно-морские силы, комплексы противовоздшуной обороны и многое другое.

При этом Москва, в случае новых актов агрессии на море со стороны Незалежной, легко может заблокировать выход из Азовского моря в Черное, таким образом полностью закрыв украинские порты в Мариуполе и Бердянске. Наученная горьким опытом, зная, что Киев не брезгует откровенным пиратством, Москва будет более комплексно подходить к охране своих южных морских рубежей, не допуская и намека на беспредел со стороны бандитской Госпогранслужбы Украины. Таким образом, захватив "Норд", Киев в очередной раз выстрелил себе в ногу. Впрочем, удивляться тут нечему – самоубийственная, оголтелая антироссийская политика Незалежной в итоге оборачивается как имиджевыми, так и экономическими потерями.