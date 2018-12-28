Покосившийся Крымский мост спасают от обрушения

У фарватерных опор моста через Керченский пролив соорудили специальные конструкции для защиты от столкновения с судами. В случае аварии они смогут уберечь как корабль, так и опоры сооружения.

прочитано 2030 раз "Фарватерный участок Крымского моста полностью обустроен всем навигационным оборудованием для безопасного судоходства по каналу", – говорится в сообщении инфоцентра "Крымский мост". Такие сооружения называются палы, они выполнены в форме цилиндров. Рядом с каждой опорой по внешней границе фарватера есть пять таких конструкций. Сердцевина сооружений создана из камня. На внешних палах моста через Керченский пролив строители установили сигнальные огни. ПО ТЕМЕ Украина готовит захват Крымского моста Сделано шокирующее заявление о перекосе Крымского моста Крымский мост Ранее о проблемах переправы сообщил научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук (РАН) Юрий Медовар. По его словам, серьезные неприятности могут доставить опоры Крымского моста. Одни из них якобы проседают со скоростью 89 миллиметров в год, а другие, наоборот, поднимаются.

Ученый скептически смотрит на перспективу запуска поездов по переправе. Он полагает, что опоры не выдержат составы весом шесть тысяч тонн. "Танцующие" сваи искривляют поверхность Крымского моста, а для железной дороги она должна быть идеально ровной. Раз так, то запуск поездов по ней невозможен.

Движение по автомобильной части трассы открыл в середине мая этого года президент России Владимир Путин. К концу года по Крымскому мосту проехали более трех миллионов человек. Железная дорога на трассе через Керченский пролив по плану должна быть построена к концу следующего года. Поезда свяжут города полуострова с материковой Россией.



28 декабря 2018, 10:10 Автор: Иван Поляков

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