Украина готовит захват Крымского моста

Президент Украины дал понять, что не откажется от прохода своих кораблей в порты на Азовском море. Наблюдатели полагают, что это заявление Петра Порошенко свидетельствует о подготовке новых провокаций в Керченском проливе, которые несут реальную угрозу Крымскому мосту.

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