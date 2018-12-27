Украина готовит захват Крымского моста
Эксперты и раньше говорили, что Украина способна пойти на крайние меры для того, чтобы уничтожить Крымский мост. Да и в самом Киеве заявляли о возможности проведения такой спецоперации. Сейчас Порошенко фактически подтверждает, что готов пойти до конца.
Незалежная никогда не откажется от использования Керченского пролива для судоходства в украинские порты, расположенные на Азовском море, заявил президент. Он признался, что испытывает настоящий шок, когда слышит заявления о вине Украины в инциденте 25 ноября.
"Подчеркиваю твердо и убедительно: Украина никогда не откажется от использования своих портов Азовского моря, в том числе и военными судами", – заверил глава государства.
В Москве уже отреагировали на воинственную риторику Порошенко. Сенатор Франц Клинцевич уверен, что украинский лидер пытается отыграть свое вынужденное решение об отмене военного положения. "Политика – не любительские шахматы, в которых, что называется, можно взять ход назад", – написал Клинцевич на своей странице в Facebook.
Приспіли таки санітари.— Петро (@banderivez) 26 декабря 2018 г.
Може підлікують бідолаху. Шкода ж дивитися прям таки на Пецю. Ось-ось головою об косяк дверей буде битися.
Ось до чого доводять вибори чесного вора.#Порошенко pic.twitter.com/TcrlftqerC
Парламентарий не исключил, что ближе к мартовским выборам Порошенко может организовать новую провокацию для того, чтобы не потерять свою власть.
Накануне, 26 декабря, Петр Порошенко отменил введенный месяц назад режим военного положения в приграничных с Россией областях. Украинские эксперты отмечают, что для президента военное положение стало ударом в штангу и не принесло ничего, кроме вреда, пишет РИА ФАН.
Певица дала откровенное интервью украинской журналистке
Знойная брюнетка прокомментировала шумиху
Говорят, футболист сильно изменился после смерти своего тестя
Девочка родилась в январе 2017 года