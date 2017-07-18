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Соловьев сделал сенсационное заявление о "золотой" судье

Владимир Соловьев. Фото: GLOBAL LOOK press
Российский журналист Владимир Соловьев обратил внимание на скандал, разгоревшийся вокруг зампредседателя Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. У телеведущего возник вопрос, не связана ли она с криминалом.
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"1. Диплом настоящий? Судя по ответу из Тбилиси, поддельный. 2. Вор в законе говорит о ней?" – задался вопросом Владимир Соловьев в Twitter. Он прикрепил к твиту видеозапись допроса криминального авторитета Реваза Бухникашвили (Пецо). События происходили в 1997 году, мужчина говорил о некой родственнице Елене Хахалевой. 

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Сюжеты "Золотая" свадьба дочери судьи

"Это все мне очень напоминает такие "Вечера на хуторе близ Диканьки"… Потому что вот смотришь, а потом раз – "в слуховое окно выставилось свиное рыло и хрюкнуло так, что у него мороз подрал по коже, того и жди, что опять покажется красная свитка", – цитирует журналиста Radiovesti.ru.

"Адвокат Жорин выложил видео на судью. Судья Хахалева говорит, что адвокат Жорин ей угрожал... Если адвокат Жорин говорит правду, то судья Хахалева клевещет на адвоката Жорина... Может, детектор лжи?" - предложил Соловьев.

Телеведущий подчеркнул, что Иосиф Кобзон действительно мог петь на свадьбе бесплатно: с отцом невесты, бизнесменом Робертом Хахалевым, артиста связывает давняя дружба. Соловьев не исключил, что другие звезды тоже выступали бескорыстно, по знакомству.

Напомним, что вызвавшая широкий общественный резонанс церемония состоялась в июне. Скандал разразился на днях, когда о мероприятии написал адвокат Сергей Жорин. В своем Instagram-аккаунте юрист возмутился размахом свадьбы, охарактеризовав ее как плевок в лицо.

Автор: Людмила Фоканова18 июля 2017, 12:05

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