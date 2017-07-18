Соловьев сделал сенсационное заявление о "золотой" судье
"1. Диплом настоящий? Судя по ответу из Тбилиси, поддельный. 2. Вор в законе говорит о ней?" – задался вопросом Владимир Соловьев в Twitter. Он прикрепил к твиту видеозапись допроса криминального авторитета Реваза Бухникашвили (Пецо). События происходили в 1997 году, мужчина говорил о некой родственнице Елене Хахалевой.
"Это все мне очень напоминает такие "Вечера на хуторе близ Диканьки"… Потому что вот смотришь, а потом раз – "в слуховое окно выставилось свиное рыло и хрюкнуло так, что у него мороз подрал по коже, того и жди, что опять покажется красная свитка", – цитирует журналиста Radiovesti.ru.
"Адвокат Жорин выложил видео на судью. Судья Хахалева говорит, что адвокат Жорин ей угрожал... Если адвокат Жорин говорит правду, то судья Хахалева клевещет на адвоката Жорина... Может, детектор лжи?" - предложил Соловьев.
К судье Хахалевой вопросы 1.Диплом настоящий? Судя по ответу из Тбилиси поддельный.— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 18 июля 2017 г.
2."вор в законе" говорит о ней?https://t.co/jeaVwg0nSC
Телеведущий подчеркнул, что Иосиф Кобзон действительно мог петь на свадьбе бесплатно: с отцом невесты, бизнесменом Робертом Хахалевым, артиста связывает давняя дружба. Соловьев не исключил, что другие звезды тоже выступали бескорыстно, по знакомству.
Напомним, что вызвавшая широкий общественный резонанс церемония состоялась в июне. Скандал разразился на днях, когда о мероприятии написал адвокат Сергей Жорин. В своем Instagram-аккаунте юрист возмутился размахом свадьбы, охарактеризовав ее как плевок в лицо.
Анастасия Костенко высказалась о своей незаурядной внешности
Свадьба состоится в начале октября
Скандально известный актер рассказал о новом романе
В разработке находятся около 20 бывших и действующих сотрудников МВД