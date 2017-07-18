Семью судьи Хахалевой назвали "криминальным государством"

Лопырева выходит замуж за Баскова "Золотая" свадьба дочери судьи Погода в Москве Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
Почему жена художника Глазунова покончила с собой
У жены Аршавина сдали нервы из-за Барановской
Пугачева изменила свой вид за бешеные деньги
Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
партнеры
Вторник 18 июля
Лента новостей
17:43
Седокова показала четвертую дочь
17:28
Пенсии проиндексируют по уровню инфляции
17:17
Автоледи переехала выпавшую из машины трехлетнюю дочь
16:58
Как будет развиваться метро в Новой Москве
16:55
Самые шокирующие сцены секса в "Игре престолов"
16:52
Володин выступил за урегулирование интернет-торговли
16:45
Ведущий "Дома-2" Кадони поразил словами о беременности
16:44
Подмосковный полицейский взял женщину в сексуальное рабство
16:34
Спутник засек секретную авиабазу США в Сирии
16:29
Больной раком Хворостовский едет в Москву
16:26
В Москве уборщик-гастарбайтер из метро украл у пассажира 200 тысяч
16:00
Пугачева публично расплакалась
15:44
В Москве поймали "вежливого" насильника
15:15
Госдума вдвое сократила "законодательные завалы"
15:11
Повзрослевшая дочь Крутого восхитила красотой
14:57
В деле "пьяного" мальчика всплыл кокаин
14:41
Порносайт выпустил уроки секса для стариков (видео)
14:38
США нанесли подлый удар в спину Украине
14:28
Робот-охранник "покончил с собой" в бассейне
14:22
ЛНР выставила Захарченко в неприглядном свете
14:21
Лопырева странно отреагировала на свадьбу с Басковым
14:14
Назван средний размер взятки в Москве
14:09
Полковника штаба НАТО подозревают в педофилии
13:57
Звезды спустились в метро ради "Игры престолов"
13:54
Брутальный Яценюк набросился на Порошенко
13:50
В Москве полиция оцепила офис Сбербанка
13:49
Находящаяся в тайской клинике Борисова в шоке от приезда матери
13:36
Храбрый пес спас тонувшего олененка (видео)
13:35
Российское гражданство хотят давать за покупку недвижимости
13:10
Певица Миансарова умирала в нищете
13:08
Роспотребнадзор изучит влияние спиннеров на детей
12:52
Самые скандальные фильмы режиссера "Основного инстинкта"
12:46
Названа причина возгорания на Новом Арбате
12:38
Диета викингов спасает от старческого слабоумия
12:36
Фанаты "Игры престолов" получат эксклюзивные смартфоны
12:35
Куда пропала бывшая невеста Баскова
12:21
Порошенко вспомнил о похоронах из-за Малороссии
12:18
Пожар на Новом Арбате потушен
12:05
Соловьев сделал сенсационное заявление о "золотой" судье
12:03
Пригожин раскрыл подробности брака Баскова и Лопыревой
12:02
Фото и видео с места мощного пожара на Арбате
12:00
Украинцы подготовили "сюрприз" для Лукашенко
11:58
Изможденная Боня держится из последних сил
11:47
Пассажирам пообещали бесплатные билеты на лоукостер
11:42
Интеллект младенца зависит от грязных подгузников
11:22
Сотрудницу "Первого канала" осудили за связь с Паниным
11:21
Какие микробы живут на деньгах
11:03
На Новом Арбате произошел крупный пожар
10:55
Киев придумал новую подлость для Крыма
10:54
Николай Басков о свадьбе с Викой Лопыревой
10:53
Донецк стал столицей Украины
10:34
Владимир Этуш признан актером года
10:33
Экс-участника "Дома-2" обокрали в Москве
10:28
В Омске "Рэмбо" вышел победителем из массовой драки (видео)
10:20
Звезда "Дома-2" в свадебном платье рассказала о важном событии
10:11
Курсу евро предсказали резкое повышение
09:58
В каких странах россияне отдыхают дольше всего
09:47
С раздевшейся Аленой Апиной сцепилась Наталья Штурм
09:43
"Золотую" свадьбу дочери судьи связали с делом Цапков
09:14
Директор студенческого общежития обучил пса лаять шепотом (видео)
09:08
Чем опасна вегетарианская диета
09:08
Шепелев после скандала: Как тяжело с этим жить
09:05
В Москве со стройплощадки угнали экскаватор за 3 млн
08:53
Модель в короткой юбке вызвала раскол среди мусульман
08:52
Объявлена дата прощания с актером Толоконниковым в Москве
08:36
Самые сексуальные фото Натальи Рудовой
08:33
В Москву пришло потепление
08:26
Россия раскрыла тайны освобождения Польши
08:19
Лопырева выходит замуж за Баскова
08:16
Травля судьи после "золотой" свадьбы обошлась в миллионы
08:10
Шарапова заткнула за пояс Роналду
07:53
В Москве на Варшавском шоссе случилось смертельное ДТП
22:47
В Госдуме предлагают ужесточить наказание за "группы смерти"
22:01
Подробности бракосочетания Тимати и Решетовой
22:00
Концерт Depeche Mode отменили из-за госпитализации вокалиста
21:55
На московском судостроительном заводе произошел пожар
21:54
НЛО паркуются в кольцах Сатурна
21:31
В Москве скончалась известная скрипачка
21:17
Дочь судьи спряталась после "золотой" свадьбы
21:05
В Москве совладельцы квартиры устроили драку
20:43
Кроссворды спасают от слабоумия
20:33
Провокационная эротическая съемка Анны Калашниковой
20:32
Родившая Гагарина в купальнике показала изменившуюся фигуру
20:31
Хвастливый Порошенко обещает вернуть Приднестровье
20:27
Москву наводнили малярийные комары
20:22
В Подмосковье появился дедушка-зацепер (видео)
19:54
Любовница Тарасова похожа на бабушку
19:46
Молния убила прятавшегося под "грибком" музыканта в Башкирии
19:42
Володин предложил Армении повысить статус русского языка
19:34
Скандал с "золотой" свадьбой дочки судьи получил продолжение
19:32
В Подмосковье насильник напал на девушку у детского сада
19:05
Жаждущие отдохнуть в Крыму украинцы по 13 часов стоят в очереди
18:52
Названы причины нового падения рубля
18:41
В Сети появился первый секс-гид для мусульманок
18:34
Горняки СУЭК доказали свой высокий профессионализм
18:32
Путину и Трампу вставляют палки в колеса
18:15
В Москве "Дорожный патруль" спас кота-потеряшку
18:10
Ходатайство об изменении меры пресечения инвалиду Мамаеву поступило в суд
18:01
Евросоюз бросил Украине очередную подачку
17:56
Что ждет российское онлайн-образование
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Медведев раскрыл тайны Фриске и Шепелева
Лопырева выходит замуж за Баскова
Шепелев после скандала: Как тяжело с этим жить
Павлиашвили и Кобзон распсиховались из-за "золотой свадьбы" судьи
Жена рассказала об измене и разводе с Аршавиным
Трагедия в семье Татьяны Анциферовой
Общество

Семью судьи Хахалевой назвали "криминальным государством"

Сергей Жорин. Фото: instagram.com/advokatzhorin
Главной новостью последних нескольких дней в России остается "золотая" свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, бюджет которой, по некоторым данным, оценивается в два миллиона долларов. Судья по-прежнему отрицает свою причастность к столь крупной сумме, утверждая, что торжество – подарок мужа. В беседе с корреспондентом Dni.Ru адвокат Сергей Жорин пояснил, почему в деле "стоит разобраться до конца". По его словам, в этой истории слишком много нестыковок.
прочитано 1520 раз

"Совет судей Краснодарского суда уже начал проводить расследование. И вот, что интересно: сначала они заявили, что не будут разбираться в этом вопросе, потому что нет официального обращения. После того, как пресс-служба Кремля прокомментировала эту историю, они тут же передумали и сказали, что разбираться будут. Но есть одна деталь. Проверять судью Хахалеву будет суд Краснодарского края, а сама Хахалева входит в совет судей Российской Федерации. То есть ею займется нижестоящая инстанция. Можно примерно представить, что это будет за проверка", – выразил сомнения по поводу объективности расследования адвокат. 

ПО ТЕМЕ

"Золотую" свадьбу дочери судьи связали с делом Цапков

Травля судьи после "золотой" свадьбы обошлась в миллионы

Скандальное прошлое бывшего мужа "золотой" судьи

Павлиашвили и Кобзон распсиховались из-за "золотой свадьбы" судьи

 "Золотая" свадьба дочери судьи

Сюжеты "Золотая" свадьба дочери судьи

"Но благодаря общественному резонансу я надеюсь, что это дело не удастся замять. В ходе журналистского расследования было выявлено, что у мужа Хахалевой нет официального дохода, а весь его бизнес – убыточный. Если взять их семью в целом, то там сосредоточена законодательная, исполнительная власть, бизнес и правонарушения. Это целое криминальное государство, выходит", – продолжил Жорин.

"А заявления этой судьи, мол, я ее шантажировал – большего бреда я не слышал. Мы даже не сталкивались ни разу. Во-первых, то, что она дала интервью "Российской газете", на мой взгляд, это огромное палево. Эта газета в первую очередь печатает нормативные акты, законы и так далее. Видимо, это единственное СМИ, которому она доверяет, с которым у нее есть контакты и связи. Больше никто до нее дозвониться не может", – пояснил юрист.

 

 

"Дословно цитируя Хахалеву: она не дала возможности вынести незаконные судебные решения. Только юристы обратили внимание на постановку фразы. Здесь она тут же выдала себя. Судьи самостоятельны. Интересно, как она не дала? Какой-то другой судья хотел вынести незаконное решение, а она ворвалась в судебную комнату и не дала это сделать? Дальше она говорит, что я на нее оказывал давление. Но в соответствии со статьей 10 закона "О статусе судей", если на судью оказывают воздействие, он должен написать об этом на официальном сайте суда, предварительно сообщив об инциденте председателю суда. Тут два варианта: либо на нее никто не выходил, либо она какое-то время раздумывала над предложением. Во всех других ситуациях она должна была официально обратиться в компетентные органы по этому вопросу", – подчеркнул "звездный" адвокат.

  

"Если говорить об Иосифе Давыдовиче (Кобзоне. – Прим. ред.), то он действительно мог выступить на свадьбе по доброй воле. Я неоднократно присутствовал на мероприятиях с его участием и знаю точно, что он выступал бесплатно, как гость. Кобзон относится к той категории артистов, для которых важна востребованность в хорошем смысле и формат общения с людьми. У меня нет оснований не доверять ему", – заключил Жорин.  

Напомним, вызвавшая широкий общественный резонанс свадебная церемония состоялась еще в июне. Однако известность событие получило только на днях, когда о нем написал адвокат Сергей Жорин. В своем аккаунте в Instagram он выразил возмущение богатством торжества, назвав его "плевком в лицо".  

Автор: Василиса Моргунова18 июля 2017, 15:15

комментарии

Политика

Брутальный Яценюк набросился на Порошенко
Украинцы подготовили "сюрприз" для Лукашенко
Путину и Трампу вставляют палки в колеса
ЛНР выставила Захарченко в неприглядном свете

Шоу-бизнес

Седокова показала четвертую дочь
Садальский жестко поглумился над свадьбой Баскова и Лопыревой
Ведущий "Дома-2" Кадони поразил словами о беременности
Больной раком Хворостовский едет в Москву

Проишествия

Полковника штаба НАТО подозревают в педофилии
Храбрый пес спас тонувшего олененка (видео)
Экс-участника "Дома-2" обокрали в Москве
Фото и видео с места мощного пожара на Арбате

Lifestyle

Самые шокирующие сцены секса в "Игре престолов"
Самые скандальные фильмы режиссера "Основного инстинкта"
Фанатов "Аладдина" возмутила "слишком белая" Жасмин
Скандальные слухи о семье Николая II
Шоу-бизнес

Лопырева выходит замуж за Баскова

Свадьба состоится в начале октября
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" в свадебном платье рассказала о важном событии

Девушка счастлива в новых отношениях
Шоу-бизнес

Пугачева публично расплакалась

Примадонна была тронута до глубины души

Шоу-бизнес

Ведущий "Дома-2" Кадони поразил словами о беременности

На Влада пожаловался женившийся участник телестройки

Гороскоп

Подробности бракосочетания Тимати и Решетовой
Астрологический прогноз с 17 по 23 июля 2017 года
Как привлечь деньги
У Юлии Барановской будет четвертый ребенок

Фоторепортажи

Звезды спустились в метро ради "Игры престолов"
Самые сексуальные фото Натальи Рудовой
Ольга Бузова устроила жаркие танцы с голым животом
Пагубная страсть изуродовала Евгения Осина

Спорт

Шарапова заткнула за пояс Роналду
WADA переманивает Исинбаеву на свою сторону
Широков раскрыл секрет любви к футболистам
Получивший серьезную травму Мирзаев прооперирован

Регионы

Соловьев сделал сенсационное заявление о "золотой" судье
Киев придумал новую подлость для Крыма
В Омске "Рэмбо" вышел победителем из массовой драки (видео)
Молния убила прятавшегося под "грибком" музыканта в Башкирии
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru